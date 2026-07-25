Truffa a Padova, 21enne si camuffa dopo il colpo fallito: smascherato e arrestato

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Fermato un giovane di 21 anni mentre tentava una truffa ai danni di un anziano di 84 anni nel quartiere Forcellini. L’episodio, avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 24 luglio, è stato sventato grazie alla prontezza del figlio della vittima e all’intervento tempestivo delle Volanti della Questura di Padova. Il giovane, originario della provincia di Napoli, è stato arrestato in flagranza di reato e condotto presso la Casa Circondariale di Padova.

La dinamica della tentata truffa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto alle truffe ai danni di persone anziane, fenomeno purtroppo in crescita negli ultimi anni.

Il tentativo di truffa si è svolto nel quartiere Forcellini, dove un complice del giovane arrestato ha contattato telefonicamente la vittima, fingendosi un appartenente alle Forze dell’ordine. Con la scusa di dover effettuare una “comparazione” tra i gioielli e il denaro della famiglia e quelli rubati in recenti furti e rapine avvenuti in provincia, il malvivente ha cercato di convincere l’anziano a consegnare i propri beni.

La telefonata, avvenuta intorno alle 13.15, ha insospettito il figlio della vittima, che, dopo aver ascoltato il racconto del padre, ha intuito la possibile truffa in corso. Immediatamente ha avvisato il genitore di non aprire la porta a nessuno e ha contattato la linea di emergenza 113, recandosi di persona presso l’abitazione per verificare la situazione.

L’intervento delle forze dell’ordine

Pochi minuti dopo, verso le 13.50, il 21enne si è presentato al cancello del condominio, ha suonato e, dopo aver salutato il portiere, ha chiesto informazioni sull’appartamento della vittima. Mentre si dirigeva verso l’abitazione, ha incrociato il figlio dell’anziano, appena arrivato, e ha deciso di desistere dal suo intento, uscendo rapidamente dall’edificio.

Gli agenti delle Volanti, giunti sul posto, hanno individuato in strada un giovane con uno zaino, in attesa di un taxi. Nonostante non indossasse gli abiti descritti dal portiere, un controllo più approfondito ha permesso di rinvenire nella borsa una camicia bianca, un cappellino e un paio di pantaloncini marroni, corrispondenti agli indumenti segnalati dal testimone. Il giovane aveva appena avuto il tempo di cambiarsi per tentare di eludere i controlli.

L’arresto e gli accertamenti

Accompagnato presso gli uffici di Polizia, il 21enne è stato identificato come originario della provincia di Napoli e dichiarato in stato di arresto per tentata truffa. Al termine degli accertamenti, è stato trasferito presso la Casa Circondariale “Due Palazzi” di Padova, a disposizione della Procura della Repubblica.

Un fenomeno diffuso e le recenti operazioni

L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di contrasto alle truffe agli anziani. La Questura di Padova ha recentemente condotto una vasta operazione, il 28 novembre, tra Veneto e Campania, che ha portato allo smantellamento di un’associazione per delinquere finalizzata alle estorsioni e alle truffe ai danni di persone anziane. In quell’occasione sono stati eseguiti 11 provvedimenti cautelari nei confronti di altrettanti soggetti, tra cui il presunto capo promotore, un 32enne pluripregiudicato legato a un noto clan camorristico del “Rione Forcella”, con precedenti per associazione a delinquere di stampo mafioso, reati contro il patrimonio, stupefacenti e tentato omicidio.

Le parole del Questore e le iniziative di prevenzione

Il Questore di Padova ha sottolineato l’importanza di tutelare le persone anziane, considerate la memoria e l’identità della comunità, e spesso vittime di reati che colpiscono non solo il patrimonio ma anche la sfera emotiva. Ha ribadito la necessità di una collaborazione tra istituzioni e cittadini per rafforzare la prevenzione e il contrasto a questi fenomeni, attraverso attività informative e azioni giudiziarie efficaci.

Tra le iniziative più recenti, si segnala l’accordo siglato nel marzo 2024 tra Polizia di Stato, Despar (Aspiag Service) e Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari (ANACI), finalizzato a sensibilizzare e informare gli anziani sui rischi delle truffe. La campagna prevede la distribuzione di flyer informativi nei condomìni e nei punti vendita Despar, Eurospar e Interspar della provincia di Padova, con l’obiettivo di fornire strumenti utili per riconoscere e prevenire i tentativi di truffa e ricordare i numeri d’emergenza a cui rivolgersi.

Un appello alla cittadinanza

Le forze dell’ordine invitano i cittadini, in particolare gli anziani e i loro familiari, a prestare la massima attenzione a telefonate e visite sospette, a non consegnare mai denaro o oggetti di valore a sconosciuti e a segnalare tempestivamente ogni episodio sospetto alle autorità competenti. Solo attraverso la collaborazione e la tempestività delle segnalazioni è possibile arginare il fenomeno delle truffe e proteggere le persone più vulnerabili.

IPA