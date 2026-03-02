Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Finto maresciallo e finto avvocato hanno orchestrato una truffa ai danni di un’anziana, che si è vista sottrarre 25.000 euro in preziosi. L’episodio, avvenuto a Roma nel luglio 2025, è stato ricostruito dalla Polizia di Stato e ha portato all’arresto di un venticinquenne di origini partenopee, raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando il giovane, nel mese di luglio 2025, ha contattato telefonicamente la vittima, una donna anziana residente a Roma. Fingendosi un maresciallo dei carabinieri, l’uomo ha raccontato alla donna che la figlia era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale, nel quale avrebbe investito mortalmente una madre con il suo bambino.

Il copione della truffa: paura e inganno

Il venticinquenne ha sfruttato la leva della paura per convincere la donna a raccogliere tutti i preziosi presenti in casa, presentandoli come una sorta di “cauzione” necessaria per risolvere la situazione. Nel frattempo, la vittima è stata indotta a mandare il marito presso una stazione dei carabinieri, con la scusa di delegarlo alla presa in carico della figlia, presentata come “indagata”.

Il ruolo del finto avvocato e la consegna del bottino

Poco dopo, la donna è stata nuovamente contattata, questa volta da un sedicente avvocato, che l’ha informata dell’arrivo imminente di un presunto delegato del Tribunale. Quest’ultimo sarebbe stato incaricato di ritirare contanti e gioielli per risolvere la controversia in modo bonario. Quando il campanello ha suonato, l’anziana ha consegnato senza esitazione denaro e gioielli, per un valore complessivo di 25.000 euro.

La scoperta della truffa e l’intervento della Polizia

Solo in seguito, non vedendo rientrare né il marito né la figlia, la donna ha deciso di contattarli telefonicamente, scoprendo così di essere stata vittima di una truffa. A quel punto ha chiamato il 1 1 2 (N.U.E.), chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine.

Le indagini e l’identificazione del responsabile

Gli agenti del Commissariato di P.S. Porta Pia sono intervenuti tempestivamente e hanno avviato le indagini. Grazie all’analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza del palazzo e a successivi riscontri tecnici, è stato possibile identificare il giovane autore della truffa.

L’arresto e la misura cautelare

Il quadro indiziario raccolto dagli investigatori, coordinati dalla Procura di Roma – Dipartimento criminalità diffusa e grave, è stato ritenuto sufficiente dal GIP presso il Tribunale di Roma per emettere un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del venticinquenne. L’arresto è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di P.S. Porta Pia, con la collaborazione della Questura di Napoli, che hanno rintracciato il giovane presso la sua abitazione nella provincia partenopea.

IPA