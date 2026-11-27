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A Ortigia, tre uomini avrebbero raggirato un anziano proponendogli un finto affare sull’acquisto di preziosi. L’accusa di truffa aggravata ha portato all’esecuzione, a Palermo, di tre ordinanze cautelari nei confronti dei presunti componenti della cosiddetta “banda dei diamanti”. Uno dei tre è stato condotto in carcere, gli altri due sono agli arresti domiciliari.

Le misure dopo le indagini

I provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa e riguardano uomini di 36, 51 e 76 anni.

I tre, tutti palermitani, sono accusati, a vario titolo, di una truffa aggravata in concorso. L’indagine è partita dopo la denuncia di un 80enne siracusano, raggirato nel centro storico di Ortigia.

La messinscena dei preziosi

Secondo la ricostruzione degli investigatori, il più giovane si è avvicinato all’anziano fingendosi un militare straniero imbarcato. Ha raccontato di dover vendere con urgenza alcuni preziosi, perché la nave sulla quale prestava servizio sarebbe ripartita a breve.

Un secondo complice si è presentato come “compare” e ha rafforzato la credibilità dell’affare, dichiarando di voler partecipare all’acquisto come socio. È intervenuto quindi il terzo uomo, chiamato dal complice e presentatosi come un orafo di Siracusa. Convinto della proposta, l’anziano ha consegnato al primo uomo 3000 euro, prelevati in un istituto di credito. La Polizia ha descritto la vicenda come una messinscena organizzata per indurre la vittima a fidarsi e a consegnare il denaro.

Le verifiche e gli arresti

L’attività investigativa è stata avviata subito dopo la denuncia presentata al Commissariato di Ortigia. Gli agenti hanno ricostruito i diversi passaggi del raggiro anche attraverso le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nelle zone interessate. Gli accertamenti hanno permesso di identificare i tre sospettati e di denunciarli all’autorità giudiziaria.

La mattina di giovedì 26 novembre gli agenti della Questura aretusea hanno eseguito le misure a Palermo, con il supporto della Squadra Mobile della Questura locale. Un provvedimento prevede la custodia in carcere, mentre gli altri due dispongono gli arresti domiciliari.

L’appello alla prudenza

La Polizia ha invitato a prestare attenzione alle proposte di guadagni elevati e agli acquisti presentati come particolarmente convenienti da persone sconosciute. Per contrastare le truffe ai danni degli anziani, ha ricordato, sono importanti sia la repressione dei reati sia la prevenzione.

La Questura di Siracusa organizza incontri informativi nei centri culturali e nelle parrocchie; ai cittadini viene inoltre raccomandato di consultare i canali social della Polizia di Stato e di contattare i numeri di emergenza anche in caso di minimo sospetto.

IPA