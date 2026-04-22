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Due cittadini italiani sono stati deferiti per truffa al termine di un’indagine condotta dai Carabinieri di Antrodoco (Rieti), dopo che un pensionato di 79 anni è stato indotto a investire i suoi risparmi su false piattaforme di trading online. L’operazione è stata avviata a seguito della denuncia della vittima, che ha perso 8.300 euro in pochi mesi, attratto dalla promessa di guadagni facili.

Anziano truffato ad Antrodoco

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è partita dopo la segnalazione di un pensionato residente ad Antrodoco (Rieti).

L’uomo, a partire da settembre 2025, ha ricevuto contatti da presunti intermediari finanziari che lo hanno convinto, con tecniche persuasive e false promesse, a investire i propri risparmi su piattaforme di trading online che si sono poi rivelate inesistenti.

Il modus operandi dei truffatori

I due presunti autori della truffa, residenti rispettivamente in Lombardia e nelle Marche, hanno agito in concorso. Attraverso sofisticati raggiri sono riusciti a conquistare la fiducia della vittima, convincendola della solidità e della convenienza degli investimenti proposti.

Nel corso di alcuni mesi, il pensionato ha effettuato numerosi bonifici bancari verso diversi conti correnti indicati dai malfattori, per un totale di circa 8.300 euro.

La scoperta della truffa e la denuncia

Il raggiro è stato scoperto solo quando l’uomo, non ricevendo alcun ritorno economico e non riuscendo più a contattare i sedicenti intermediari, ha compreso di essere stato vittima di una truffa.

A quel punto si è rivolto ai Carabinieri di Antrodoco per denunciare l’accaduto. Le indagini, condotte anche tramite l’analisi tecnica dei flussi finanziari e degli intestatari dei conti correnti utilizzati, hanno consentito di identificare i due presunti responsabili.

Gli sviluppi investigativi

Grazie a un lavoro minuzioso, i militari sono riusciti a ricostruire la rete di movimenti bancari e a risalire all’identità dei due soggetti, residenti rispettivamente in Lombardia e nelle Marche.

Entrambi sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica, con l’accusa di truffa in concorso. Il procedimento penale è attualmente nella fase delle indagini preliminari e le eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.

Il contesto territoriale e i rischi per gli anziani

Il caso di Antrodoco mette in luce come i truffatori riescano spesso a colpire le fasce più vulnerabili della popolazione, come gli anziani.

La vittima, un pensionato di 79 anni, è stata scelta proprio per la sua maggiore esposizione al rischio e per la fiducia riposta nei presunti intermediari. Le indagini hanno permesso di individuare i responsabili, residenti in regioni diverse, a testimonianza della diffusione del fenomeno su scala nazionale.

IPA