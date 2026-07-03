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Cinque uomini arrestati e numerosi episodi di truffa aggravata, questo il bilancio di un’operazione dei Carabinieri coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma. L’ordinanza di custodia cautelare è stata eseguita a seguito di indagini che hanno coinvolto le città di Napoli, Afragola, Chiavari e Sant’Angelo dei Normanni, e ha colpito un gruppo criminale accusato di aver messo in atto una serie di truffe ai danni di anziani tra ottobre 2023 e marzo 2024, principalmente a Roma e Livorno.

La maxi operazione tra Roma e Livorno

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta dal Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere su delega dei magistrati della Procura della Repubblica di Roma – dipartimento “Criminalità diffusa e grave”.

L’attività investigativa ha preso avvio nell’ottobre 2023 dopo la denuncia di una delle vittime, ed è proseguita fino a marzo 2024. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma e hanno visto l’impiego di strumenti tecnologici come l’analisi dei dati di traffico telefonico e telematico, la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e attività di intercettazione mirate.

Chi sono gli indagati e quali sono le accuse

I destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare sono cinque uomini, tutti originari della provincia di Napoli, di età compresa tra 26 e 50 anni.

Due di loro sono stati condotti in carcere, uno agli arresti domiciliari e due sottoposti all’obbligo di dimora a Napoli. Sono gravemente indiziati dei reati di associazione per delinquere e truffa aggravata in danno di anziani. Le accuse riguardano episodi avvenuti tra ottobre 2023 e marzo 2024 nelle città di Roma e Livorno.

Il modus operandi della banda

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo agiva attraverso un collaudato sistema: le vittime, tutte persone ultrasessantacinquenni spesso con problemi di salute, venivano contattate telefonicamente da un centralino situato nel seminterrato dell’abitazione di uno degli indagati a Casoria.

Gli autori delle truffe si presentavano come “finto nipote in difficoltà economiche” o “finto rappresentante delle forze dell’ordine”, riuscendo così a carpire la fiducia degli anziani. Una volta ottenuta la disponibilità delle vittime, i malviventi si introducevano nelle abitazioni e si facevano consegnare denaro e gioielli.

La suddivisione dei ruoli e i dettagli dell’organizzazione

Le indagini hanno permesso di ricostruire nel dettaglio tredici episodi delittuosi, definendo con precisione i ruoli dei singoli membri dell’associazione: promotori, telefonisti, contabili ed emissari.

Il denaro e i beni sottratti venivano poi consegnati ai promotori dell’associazione al ritorno nella provincia di Napoli, dove venivano suddivisi tra i partecipanti come compenso per l’attività illecita.

Precedenti e sviluppi dell’inchiesta

Il 28 aprile scorso, gli stessi Carabinieri avevano già eseguito un analogo provvedimento cautelare in carcere nei confronti di altre cinque persone, sempre nell’ambito della stessa indagine.

In totale, sono dodici persone quelle coinvolte nell’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di estorsioni e truffe in danno di anziani.

Le tecniche investigative utilizzate

Gli investigatori hanno utilizzato una serie di strumenti tecnologici per raccogliere elementi probatori: acquisizione dei dati di traffico telefonico e telematico, analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati sia presso le abitazioni delle vittime che presso gli istituti di credito dove venivano effettuati i prelievi, oltre a mirate attività di intercettazione.

Queste tecniche hanno consentito di raccogliere gravi elementi indiziari sull’esistenza dell’associazione criminale e sulle modalità operative dei suoi membri.

Le vittime e le modalità di adescamento

Le vittime delle truffe erano tutte persone anziane, spesso con patologie e in condizioni fisiche che ne limitavano la capacità di reagire.

Gli indagati sfruttavano la vulnerabilità degli anziani, presentandosi con identità fittizie e raccontando storie di emergenze familiari o impersonando rappresentanti delle forze dell’ordine. In questo modo, riuscivano a ottenere la fiducia delle vittime e a farsi consegnare somme di denaro e oggetti di valore.

IPA