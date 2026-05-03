Truffa bancomat per colpa della ricevuta: perché è meglio non stampare lo scontrino allo sportello, i rischi
Lo scontrino del bancomat aiuta i truffatori: dati come ora e importo permettono di creare raggiri credibili. Meglio non stampare la ricevuta
Scegliere l’opzione “No” per la ricevuta al bancomat è una misura di sicurezza necessaria. Sebbene lo scontrino non mostri il pin, riporta dati come ora, importo e ultime cifre della carta che rendono i truffatori molto credibili. Questi dettagli permettono ai criminali di fingere identità bancarie e convincere le vittime a fornire credenziali o denaro.
- Truffa bancomat per colpa della ricevuta
- Chi ha lanciato l'allarme
- Cosa non fare mai durante le telefonate sospette
Truffa bancomat per colpa della ricevuta
Come riporta TgCom24, il rischio principale non risiede nel pezzo di carta in sé, ma nell’uso che un malintenzionato può farne attraverso tecniche di ingegneria sociale.
Recuperando una ricevuta abbandonata vicino allo sportello, il truffatore può contattare telefonicamente la vittima fingendosi un operatore antifrode della banca o dell’azienda di trasporti.
Riferendo nei minimi dettagli l’operazione appena effettuata, il criminale induce il malcapitato ad abbassare la guardia.
Una volta ottenuta la fiducia, segnala un’anomalia o un movimento sospetto e richiede alla vittima di cliccare su un link o rispondere a un sms per autorizzare falsi controlli.
Durante la chiamata possono essere chiesti pin, password o il trasferimento di denaro su un presunto conto sicuro, portando allo svuotamento del conto corrente.
Chi ha lanciato l’allarme
Il tema della gestione delle ricevute ATM è oggetto di allerta anche a livello internazionale, poiché questi documenti possono contenere dati utili a furti d’identità.
Istituti come la Texas Bank & Trust e HSBC invitano esplicitamente i clienti a non abbandonare mai gli scontrini allo sportello e a portarli sempre con sé per evitare accessi non autorizzati.
Anche la Federal Trade Commission e l’FBI hanno segnalato un aumento delle truffe di impersonificazione bancaria, dove piccoli frammenti di dati vengono combinati con numeri di telefono o e-mail trapelate per costruire storie plausibili.
Per operare in sicurezza, la precauzione più immediata è evitare di stampare la ricevuta quando non è indispensabile o, se stampata, distruggerla in piccoli pezzi una volta tornati a casa.
Cosa non fare mai durante le telefonate sospette
È essenziale ricordare che nessun istituto bancario richiede mai dati sensibili come pin, password o conferme urgenti tramite telefono, sms o e-mail.
Le banche non consigliano mai di trasferire fondi verso conti terzi presentati come sicuri durante una chiamata.
Se dopo un prelievo si riceve una comunicazione sospetta, la scelta più prudente è interrompere subito la conversazione e contattare la propria banca attraverso i canali ufficiali presenti sul sito o sul retro della carta.
È fondamentale non richiamare numeri ricevuti via messaggio e non cliccare su link inviati da presunti operatori, poiché la ricevuta non permette da sola di svuotare un conto, ma offre al truffatore il dettaglio necessario per rendere l’inganno efficace.