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È di un arresto e di beni per oltre 30.000 euro restituiti il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Novara, dove un uomo di 40 anni è stato fermato in flagranza per truffa aggravata ai danni di una coppia di anziani. L’uomo, cittadino italiano nato in Germania e residente in Campania, è stato individuato come autore della cosiddetta “truffa del finto carabiniere”.

Le indagini e l’arresto in flagranza

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Mobile di Novara hanno notato movimenti sospetti da parte di un individuo che si aggirava nei pressi di un condominio. Dopo averlo seguito per alcuni minuti, i poliziotti lo hanno visto entrare nell’edificio e uscirne poco dopo. A quel punto, l’uomo è stato fermato per un controllo.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno scoperto che il sospettato nascondeva nello zaino diversi monili, gioielli, contanti e oggetti in oro, tutti di provenienza illecita. Gli accertamenti immediati hanno permesso di stabilire che l’uomo aveva appena messo in atto una truffa ai danni di una coppia di anziani, utilizzando il noto stratagemma della “truffa del finto carabiniere”.

Il modus operandi della truffa del finto carabiniere

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la truffa si svolge attraverso una precisa divisione dei ruoli. Un complice, definito “telefonista”, contatta la vittima fingendosi appartenente alle Forze dell’Ordine. Durante la telefonata, il truffatore sostiene che sia stato commesso un crimine e che la vittima sia coinvolta, convincendola così a raccogliere tutti i beni di valore in suo possesso, con la scusa che potrebbero essere parte di una “presunta refurtiva”.

Successivamente, un secondo complice – l’“incaricato al ritiro” – si presenta a casa della vittima, sempre fingendosi un rappresentante delle Forze dell’Ordine, per ritirare i beni con la promessa di “controllarli”. In realtà, i beni vengono sottratti e le vittime, spesso persone anziane e vulnerabili, si rendono conto solo dopo alcune ore di essere state oggetto di una truffa, perdendo così oggetti di valore sia economico che affettivo.

Il bottino e la restituzione dei beni

Nel caso specifico, l’uomo arrestato aveva appena sottratto beni per un valore superiore a 30.000 euro a una coppia di anziani. Grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato, il bottino è stato recuperato e immediatamente restituito ai legittimi proprietari. L’arrestato è stato condotto presso il carcere di Novara in attesa del giudizio di convalida.

La campagna di prevenzione della Polizia di Stato

La Polizia di Stato, da tempo impegnata nella campagna nazionale “Più sicuri insieme” per la prevenzione delle truffe agli anziani, ha colto l’occasione per ricordare che nessun appartenente alle Forze dell’Ordine è autorizzato a richiedere la consegna di contanti o beni di valore. Le autorità invitano pertanto i cittadini a segnalare ogni richiesta sospetta tramite il Numero Unico di Emergenza 112.

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