Una persona originaria di Cava de’ Tirreni è stata denunciata a Sorgono (Nuoro) per tentata truffa e sostituzione di persona. Si tratta di un uomo, già noto alle forze dell’ordine, che avrebbe tentato di raggirare un cittadino locale utilizzando tecniche di spoofing telefonico per ottenere 27.000 euro.

Le indagini e la scoperta del raggiro

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa ha avuto inizio nel mese di agosto, quando un residente di Sorgono ha denunciato di essere stato contattato telefonicamente da un individuo che si era presentato come “Maresciallo Ordinario dei Carabinieri”. L’interlocutore, sfruttando tecniche di manipolazione telefonica note come spoofing, ha tentato di convincere la vittima a versare 27.000 euro su un conto corrente intestato a un presunto magistrato, promettendo in cambio un esito favorevole in una fantomatica attività giudiziaria.

Cos’è lo spoofing e come agiscono i truffatori

Il spoofing rappresenta una delle forme più insidiose di truffa informatica. Attraverso questa tecnica, il malintenzionato manipola il numero del mittente che appare sul display del telefono della vittima, facendo credere che la chiamata provenga da un ente affidabile, come le forze dell’ordine o una banca. In questo modo, il truffatore riesce a guadagnare la fiducia dell’interlocutore e a indurlo a compiere azioni dannose, come il trasferimento di denaro o la comunicazione di dati sensibili.

L’identificazione del responsabile

Grazie a un’attenta attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Sorgono sono riusciti a risalire all’identità del presunto autore della tentata truffa. Gli inquirenti hanno incrociato i dati relativi alle utenze telefoniche utilizzate durante il tentativo di raggiro e ai conti correnti destinatari del versamento richiesto. L’uomo individuato, classe 1992 e originario di Cava de’ Tirreni, era già noto alle forze dell’ordine per precedenti analoghi.

