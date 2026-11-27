Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una fuga a 180-190 chilometri orari sull’autostrada A1, lo schianto contro una bisarca e l’auto che si ribalta e prende fuoco. Così è finita la corsa di due persone accusate della truffa del finto carabiniere ai danni di una donna di Osimo, in provincia di Ancona, derubata di gioielli per oltre 15mila euro. Gli agenti della Polizia Stradale di Caserta Nord li hanno tirati fuori dall’abitacolo in fiamme e poi li hanno arrestati.

La truffa del finto maresciallo a Osimo

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la donna era stata chiamata da un uomo che si era presentato come maresciallo dei Carabinieri. Le aveva detto che la sua auto era stata vista vicino a una gioielleria rapinata nella notte e le aveva chiesto di radunare tutti i suoi gioielli per una perizia. Convinta, era andata perfino in banca a recuperare altri preziosi.

Poi aveva consegnato tutto a una complice presentatasi come perito. Quando ha capito di essere stata raggirata, ha avvisato i carabinieri di Osimo, che sono risaliti alla Peugeot 3008 usata per la fuga e hanno girato l’allerta alla Polstrada.

L’inseguimento sull’autostrada A1 e lo schianto

Una pattuglia ha intercettato l’auto al chilometro 721 dell’A1 in direzione sud, a Vitulazio. Al volante c’era una donna, accanto un giovane. All’alt la conducente ha accelerato: per circa 15 chilometri l’auto ha zigzagato tra corsie, auto e mezzi pesanti, mettendo in pericolo chiunque fosse in strada.

La corsa è finita a Capodrise, sul raccordo tra l’A1 e l’A30 verso Salerno, contro una bisarca. Mentre la Peugeot bruciava, gli agenti hanno aperto l’abitacolo, estratto i due e contenuto il rogo con gli estintori fino all’arrivo dei vigili del fuoco.

Gli arresti e i gioielli ritrovati

Nell’auto c’erano diversi monili d’oro della truffa, parte dei quali nascosti dalla donna tra i vestiti. I due sono stati portati in codice rosso all’ospedale di Caserta e dimessi con prognosi di cinque e sei giorni. Il giudice ha convalidato l’arresto: per lei i domiciliari con il braccialetto elettronico, mentre lui è tornato libero in attesa del processo.

IPA