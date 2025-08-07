Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato un cittadino argentino di 39 anni destinatario di un Mandato di Arresto Internazionale per truffa: è il bilancio di una brillante operazione condotta dalla Polizia di Stato nella notte del 5 agosto a Oliveri, in provincia di Messina. L’uomo, ricercato dalle autorità argentine, è stato rintracciato e arrestato dagli agenti dopo una rapida attività investigativa. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il fermo è stato eseguito in seguito a un mandato emesso dall’Oficina Judicial de la Ciudad de Goya, Provincia de Corrientes, per fatti risalenti a un’ingente truffa bancaria.

La ricerca e l’arresto: un’operazione lampo della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la notte del 5 agosto gli agenti hanno dato il via a una serrata attività info-investigativa per localizzare il cittadino argentino, di 39 anni, destinatario di un Mandato di Arresto Internazionale. Il provvedimento, emesso dall’Autorità Giudiziaria Argentina, riguardava un grave episodio di truffa che avrebbe fruttato all’indagato oltre 4 milioni e 300 mila pesos argentini. L’uomo era stato inserito nella banca dati dell’Interpol, rendendo la sua posizione oggetto di attenzione internazionale.

Il modus operandi della truffa: artifizi e raggiri per milioni di pesos

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagato avrebbe messo in atto una sofisticata truffa ai danni di un acquirente, utilizzando artifizi e raggiri per farsi accreditare, tramite bonifico bancario, la somma di 4 milioni e 300 mila pesos argentini. Una volta ricevuti i fondi, l’uomo avrebbe trasferito il denaro su un altro conto a lui intestato, senza però consegnare quanto pattuito all’acquirente. Il reato contestato è punito dal codice penale argentino con una pena massima di sei anni di reclusione.

L’individuazione a Oliveri: la collaborazione tra forze di polizia

Il ricercato è stato localizzato dagli agenti del Commissariato di P.S. di Patti all’interno di un’abitazione nel centro del comune di Oliveri (ME). L’operazione, condotta con rapidità e precisione, ha permesso di sorprendere l’uomo nella sua dimora, dove si era nascosto nel tentativo di sfuggire alla cattura. Dopo le formalità di rito, il trentanovenne è stato tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, a disposizione della Corte d’Appello di Messina e della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Messina.

Accertamenti sulla posizione dell’arrestato in Italia

Dai successivi controlli sulla regolarità della presenza del cittadino argentino sul territorio nazionale, è emerso che l’uomo si era trattenuto in Italia oltre il periodo consentito dalla normativa vigente. Tale permanenza irregolare, in violazione del Testo Unico Immigrazione, sarebbe stata motivata dalla volontà di evitare il rientro in Argentina e sottrarsi così al Mandato di Arresto Internazionale. Per questo motivo, il cittadino extracomunitario è stato anche deferito dagli agenti del Commissariato di P.S. di Patti alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti.

La posizione giudiziaria e la presunzione di innocenza

Il procedimento a carico dell’uomo è attualmente nella fase delle indagini preliminari. In base al principio di presunzione di non colpevolezza, ogni ulteriore accertamento sarà svolto nell’interesse dell’indagato fino a eventuale sentenza definitiva. Le autorità italiane, in collaborazione con quelle argentine, continueranno a monitorare la situazione e a garantire il rispetto delle procedure legali.

Il ruolo dell’Interpol e la cooperazione internazionale

L’inserimento del nominativo del ricercato nella banca dati dell’Interpol ha rappresentato un elemento chiave per il successo dell’operazione. La collaborazione tra le forze di polizia italiane e argentine ha permesso di localizzare e arrestare l’uomo in tempi rapidi, dimostrando l’efficacia dei meccanismi di cooperazione internazionale nella lotta ai reati transnazionali come la truffa.

Le reazioni delle autorità e la sicurezza sul territorio

L’arresto del cittadino argentino rappresenta un importante risultato per la sicurezza del territorio e la tutela delle vittime di truffa. Le autorità italiane hanno sottolineato l’importanza della tempestività e della professionalità dimostrate dagli agenti coinvolti nell’operazione. Il caso evidenzia inoltre la necessità di mantenere alta l’attenzione sui fenomeni di criminalità internazionale e di rafforzare la collaborazione tra le diverse forze dell’ordine.

Conclusioni: un caso emblematico di truffa internazionale

L’operazione condotta a Oliveri si inserisce nel quadro delle attività di contrasto ai reati transnazionali e conferma l’impegno delle forze di polizia italiane nella lotta alla truffa e alla criminalità organizzata. Il caso del cittadino argentino arrestato per truffa internazionale dimostra come la cooperazione tra autorità nazionali e internazionali sia fondamentale per garantire la giustizia e la sicurezza dei cittadini.

