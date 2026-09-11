Truffa da 4mila euro a un'anziana a Colle Sannita vicino a Benevento, arrestato un giovane nei boschi

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È di un arresto e oltre quattromila euro recuperati il bilancio di una brillante operazione dei Carabinieri a Colle Sannita, dove un giovane straniero è stato assicurato alla giustizia per truffa aggravata ai danni di un’anziana. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo una rocambolesca fuga nei boschi, grazie all’intervento coordinato delle pattuglie dell’Arma e alla collaborazione della cittadinanza.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato a Colle Sannita, dove una donna anziana è stata vittima di una truffa architettata secondo uno schema ormai tristemente noto. La vittima ha ricevuto una telefonata da un uomo che, fingendosi carabiniere, l’ha convinta a consegnare denaro per presunte spese legali legate a un incidente causato dal nipote.

Il modus operandi dei truffatori

La truffa si è consumata con una telefonata concitata e convincente: l’interlocutore, spacciandosi per un appartenente all’Arma, ha chiesto all’anziana di preparare una somma di denaro da consegnare a un collega che sarebbe passato a ritirarla. Poco dopo, il 27enne si è presentato alla porta della donna, riuscendo a guadagnarsi la sua fiducia e a farsi consegnare oltre quattromila euro in contanti. Il giovane si è poi allontanato rapidamente insieme a un complice, utilizzando un taxi il cui conducente era all’oscuro dell’accaduto.

L’intervento dei Carabinieri e la fuga nei boschi

Ricevuta la segnalazione, le pattuglie delle Stazioni di Colle Sannita, Baselice, San Giorgio La Molara e San Marco dei Cavoti hanno attivato un piano anti-truffa e si sono messe sulle tracce dei responsabili. Grazie anche alla collaborazione dei cittadini, i militari sono riusciti a individuare il taxi su cui viaggiavano i due sospetti. Alla vista delle forze dell’ordine, i malviventi si sono dati alla fuga a piedi, abbandonando il veicolo e cercando di far perdere le proprie tracce nella zona boschiva e impervia del Comune di Circello.

L’arresto e il recupero del denaro

Dopo una breve ma intensa ricerca, i Carabinieri hanno individuato uno dei due, il giovane straniero, nascosto sotto alcuni rovi di spine. Durante il controllo, sono stati rinvenuti i quattromila euro sottratti all’anziana, che sono stati restituiti alla legittima proprietaria. La donna ha riconosciuto il giovane come autore materiale della truffa subita.

IPA