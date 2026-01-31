Truffa da film sotto falsa identità ad Andria, rubato olio per 500mila euro: tre arresti
Tre uomini sono stati arrestati dalla Squadra mobile di Bat per una truffa ai danni di un’azienda olearia di Andria: sottratti 500mila euro di merce.
È di tre arresti e quasi mezzo milione di euro in merce sottratta il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra mobile di Bat. I responsabili sono stati accusati di truffa, ricettazione e possesso di documenti d’identificazione falsi, dopo aver raggirato un’azienda olearia di Andria sostituendosi alla ditta di trasporto incaricata della spedizione verso la Svizzera.
La ricostruzione dei fatti
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine dagli agenti della Squadra mobile di Bat, che comprende le città di Barletta, Andria e Trani. L’indagine ha permesso di ricostruire nei dettagli il modus operandi dei tre uomini arrestati.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i tre indagati hanno dapprima acquisito l’identità digitale di una ditta di autotrasporti realmente esistente. In questo modo sono riusciti a farsi affidare dall’azienda olearia pugliese il prezioso carico destinato alla Svizzera. Attraverso una serie di comunicazioni via mail, i truffatori hanno concordato con le vittime il giorno per il ritiro della merce, fornendo dati falsi sia sui conducenti che sui mezzi che avrebbero dovuto occuparsi del trasporto.
Il colpo messo a segno
Il giorno stabilito, i tre si sono presentati presso lo stabilimento di Andria, hanno caricato la merce – suddivisa in tre derrate – e si sono immediatamente dileguati, facendo perdere le proprie tracce. Solo dopo la scomparsa del carico, i titolari dell’azienda si sono resi conto di essere stati vittime di una truffa da film e hanno sporto denuncia presso la Squadra mobile.
Le indagini e l’arresto
Gli agenti hanno avviato un’accurata analisi della documentazione, sia cartacea che telematica, e hanno visionato le immagini della videosorveglianza dello stabilimento. Grazie a questi elementi, sono riusciti a identificare i responsabili del raggiro e a procedere con tre arresti. L’operazione ha permesso di contestare ai tre uomini i reati di truffa, ricettazione e possesso di documenti d’identificazione falsi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.