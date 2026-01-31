Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre arresti e quasi mezzo milione di euro in merce sottratta il bilancio di un’operazione condotta dalla Squadra mobile di Bat. I responsabili sono stati accusati di truffa, ricettazione e possesso di documenti d’identificazione falsi, dopo aver raggirato un’azienda olearia di Andria sostituendosi alla ditta di trasporto incaricata della spedizione verso la Svizzera.

La ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata portata a termine dagli agenti della Squadra mobile di Bat, che comprende le città di Barletta, Andria e Trani. L’indagine ha permesso di ricostruire nei dettagli il modus operandi dei tre uomini arrestati.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i tre indagati hanno dapprima acquisito l’identità digitale di una ditta di autotrasporti realmente esistente. In questo modo sono riusciti a farsi affidare dall’azienda olearia pugliese il prezioso carico destinato alla Svizzera. Attraverso una serie di comunicazioni via mail, i truffatori hanno concordato con le vittime il giorno per il ritiro della merce, fornendo dati falsi sia sui conducenti che sui mezzi che avrebbero dovuto occuparsi del trasporto.

Il colpo messo a segno

Il giorno stabilito, i tre si sono presentati presso lo stabilimento di Andria, hanno caricato la merce – suddivisa in tre derrate – e si sono immediatamente dileguati, facendo perdere le proprie tracce. Solo dopo la scomparsa del carico, i titolari dell’azienda si sono resi conto di essere stati vittime di una truffa da film e hanno sporto denuncia presso la Squadra mobile.

Le indagini e l’arresto

Gli agenti hanno avviato un’accurata analisi della documentazione, sia cartacea che telematica, e hanno visionato le immagini della videosorveglianza dello stabilimento. Grazie a questi elementi, sono riusciti a identificare i responsabili del raggiro e a procedere con tre arresti. L’operazione ha permesso di contestare ai tre uomini i reati di truffa, ricettazione e possesso di documenti d’identificazione falsi.

