Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Tre rinvii a giudizio e 34.000 euro sottratti: questo il bilancio di una truffa telefonica scoperta dalla Polizia di Stato. La vicenda, snodatasi tra Napoli, Latina e Domodossola, vede protagonisti cittadini italiani che, fingendosi appartenenti alle Forze dell’Ordine, hanno spinto la vittima a versare denaro per fantomatiche pendenze legali. Le indagini degli agenti di Domodossola hanno spinto la Procura di Verbania a chiedere il processo.

La truffa

Come anticipato, l’operazione ha preso avvio dopo la denuncia presentata dalla vittima, che si è rivolta alle autorità dopo aver subito una truffa telefonica.

Gli investigatori hanno ricostruito la dinamica dei fatti, scoprendo che uno dei presunti autori aveva contattato telefonicamente il cittadino, qualificandosi falsamente come ufficiale dell’Arma dei Carabinieri.

La pressione psicologica

Durante la conversazione, il truffatore ha sostenuto che la vittima avesse delle pendenze giudiziarie in sospeso e che fosse necessario saldare degli arretrati per evitare gravi conseguenze. Sotto una forte pressione psicologica, la persona raggirata è stata indotta a effettuare diversi bonifici e transazioni finanziarie, per un totale di circa 34.000 euro.

I responsabili individuati e il procedimento giudiziario

Grazie a un’articolata attività investigativa, la Polizia di Stato di Domodossola è riuscita a identificare i tre uomini coinvolti, tutti italiani e residenti tra Napoli e Latina.

I presunti responsabili sono stati deferiti all’Autorità giudiziaria e ora dovranno rispondere delle accuse davanti al tribunale di Verbania.

IPA