Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un sito clone con loghi, partita Iva e indirizzi copiati da una vera autodemolizione sarda, per vendere ricambi auto che nessuno avrebbe mai spedito. In appena sei giorni sullo stesso conto sono arrivati 17 bonifici da tutta Italia, per oltre 5.000 euro. Gli agenti del Commissariato di Sora hanno denunciato per truffa una 58enne residente in provincia di Caserta.

La truffa dei ricambi auto partita da un differenziale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è partita a settembre dalla denuncia di un uomo che, tramite un’app di messaggistica, aveva contattato una presunta rivendita di autoricambi per comprare un differenziale anteriore. Aveva pagato circa 300 euro con un bonifico, ma il pezzo non è mai arrivato e dall’altra parte nessuno ha più risposto.

Gli accertamenti bancari e telematici hanno portato all’intestataria del conto corrente usato per incassare il denaro. Gli investigatori hanno così scoperto che in sei giorni erano arrivati altri pagamenti, tutti con causali legate all’acquisto di motori e componenti per auto. Più di 3.000 euro erano poi stati spostati in fretta su un secondo conto online.

Il sito clone dell’autodemolizione in Sardegna

Per conquistare la fiducia degli acquirenti, i truffatori avrebbero clonato l’identità commerciale di aziende realmente esistenti. Il sito contraffatto riproduceva marchio, dati fiscali, indirizzo e recapiti di una nota ditta di autodemolizioni della Sardegna, il cui titolare aveva a sua volta denunciato l’uso abusivo dei propri dati.

Per ora l’unica denunciata è la 58enne intestataria del primo conto. Le indagini, coordinate dalla Procura competente, vanno avanti per identificare i titolari degli altri conti e delle utenze telefoniche usati per far girare il denaro e per contattare le vittime.

IPA