Truffa del bagno ad Ancona, casa di un'anziana ripulita da una coppia: come funziona il raggiro

Donna denunciata ad Ancona. La giovane è stata identificata e denunciata per furto in abitazione. L’episodio è avvenuto nei pressi del Parco della Cittadella, quando la donna, insieme a un complice ancora ignoto, ha ingannato un’anziana per entrare nella sua casa e sottrarle oggetti di valore.

Il piano ingegnoso

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’anziana donna è stata avvicinata da due giovani, un uomo e una donna, nell’androne del suo condominio. I due hanno affermato di dover visitare la loro presunta nonna e hanno chiesto di poter utilizzare il bagno dell’anziana, sostenendo che quello della loro parente fosse fuori uso. L’anziana, ignara delle loro intenzioni, ha acconsentito alla richiesta.

Il furto

Una volta all’interno dell’abitazione, l’uomo si è diretto verso il bagno mentre la donna ha chiesto un bicchiere d’acqua e si è accomodata in soggiorno. Dopo pochi minuti, i due si sono scambiati i ruoli, con la donna che si è recata in bagno. Nel frattempo, la fisioterapista dell’anziana ha suonato al citofono, e l’uomo ha aperto la porta d’ingresso dello stabile. Allarmati dal suono del campanello, i due giovani sono fuggiti utilizzando le scale.

La scoperta del furto

Assieme alla fisioterapista, l’anziana ha scoperto che la sua camera da letto era stata rovistata e che alcuni portagioie erano stati aperti. Rendendosi conto di essere stata derubata, ha avvertito la Polizia di Stato tramite i suoi figli. Gli agenti della Squadra Volanti e della Polizia Scientifica sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso.

L’identificazione della colpevole

Grazie alle tracce rinvenute sul bicchiere utilizzato dalla giovane, la Polizia di Stato è riuscita a risalire alla sua identità. La donna, già nota alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stata denunciata all’Autorità Giudiziaria. Le indagini continuano per identificare il complice.

Prevenzione e sensibilizzazione

La Questura di Ancona è particolarmente attenta alla prevenzione dei reati contro le fasce vulnerabili della popolazione, come gli anziani. A tal proposito, è stata annunciata una conferenza stampa per presentare un nuovo progetto contro le truffe agli anziani, in collaborazione con un’importante associazione di categoria.

