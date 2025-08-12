Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato salvato da una truffa grazie all’intervento della Polizia di Stato a Trento: bloccato un bonifico da 16.000 euro disposto con il metodo del finto maresciallo. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando la vittima, contattata tramite SMS da presunti operatori bancari, è stata indotta a effettuare un trasferimento di denaro su un conto indicato dai truffatori. L’azione tempestiva delle forze dell’ordine ha permesso di recuperare l’intera somma e restituirla al legittimo proprietario, mentre sono in corso indagini per identificare i responsabili.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il tentativo di truffa è stato sventato grazie alla prontezza degli agenti della Squadra Mobile, che sono riusciti a bloccare il bonifico prima che il denaro venisse trasferito ai malviventi. L’episodio ha avuto luogo a Trento, dove la vittima è stata presa di mira con una delle tecniche più diffuse negli ultimi tempi: il cosiddetto “finto maresciallo”.

Il modus operandi dei truffatori

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i truffatori hanno agito seguendo uno schema ormai consolidato. Tutto è iniziato con l’invio di un SMS alla vittima, apparentemente proveniente da una banca, in cui si segnalava un presunto pagamento non autorizzato. Nel messaggio veniva indicato un numero di telefono da contattare per bloccare l’operazione sospetta.

L’uomo, ignaro del raggiro, ha seguito le istruzioni e ha chiamato il numero indicato. Dall’altra parte della linea ha risposto un sedicente “maresciallo”, che ha subito sottolineato la necessità di recarsi presso la propria banca per effettuare un nuovo bonifico, questa volta per 16.000 euro, su un IBAN fornito telefonicamente. Durante tutta la procedura, la vittima è stata invitata a tenere il telefono in tasca in modalità vivavoce, così da permettere ai truffatori di ascoltare ogni conversazione e prevenire eventuali interventi di terzi.

L’intervento della Polizia e il lieto fine

Una volta completate le operazioni bancarie e rientrato a casa, la vittima è stata messa in allarme dalla moglie, che ha immediatamente intuito la truffa appena subita. La donna si è recata senza indugio presso l’Ufficio Denunce della Questura di Trento, dove ha raccontato l’accaduto agli agenti.

La tempestività della segnalazione ha permesso alla Squadra Mobile di intervenire rapidamente. Gli agenti hanno subito avviato le procedure necessarie per bloccare il bonifico di 16.000 euro prima che i fondi venissero definitivamente trasferiti ai truffatori. L’importo è stato posto sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria e, successivamente, restituito al legittimo proprietario.

Le indagini in corso

Attualmente, sono in corso approfonditi accertamenti investigativi per risalire all’identità degli autori della truffa. Gli inquirenti stanno analizzando i dati relativi al numero di telefono utilizzato per il raggiro e all’IBAN fornito alla vittima, nella speranza di individuare i responsabili e impedire che possano colpire ancora.

La Polizia di Stato sottolinea come il metodo del “finto maresciallo” sia una delle tecniche più insidiose e diffuse, capace di ingannare anche le persone più attente, sfruttando la paura e l’urgenza di bloccare presunti movimenti sospetti sui conti bancari.

Prevenzione e consigli utili

Per evitare di cadere vittima di simili truffe, le forze dell’ordine raccomandano di prestare la massima attenzione a qualsiasi comunicazione sospetta ricevuta via SMS, email o telefono, soprattutto quando viene richiesto di effettuare bonifici o fornire dati personali e bancari.

In caso di dubbi o sospetti, è fondamentale non agire d’impulso e contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 1-1-2. Gli operatori sono a disposizione per fornire assistenza e verificare la veridicità delle richieste ricevute.

La Polizia invita inoltre a diffondere queste informazioni tra parenti e conoscenti, in particolare tra le persone anziane, spesso bersaglio privilegiato di questo tipo di truffe. Una maggiore consapevolezza e attenzione possono fare la differenza e impedire ai malintenzionati di portare a termine i loro piani.

Il fenomeno delle truffe telefoniche

Negli ultimi anni, le truffe telefoniche e telematiche sono aumentate in modo significativo, complice la crescente digitalizzazione dei servizi bancari e la diffusione di nuove tecnologie. I truffatori affinano continuamente le loro strategie, rendendo sempre più difficile distinguere tra comunicazioni autentiche e tentativi di raggiro.

Il caso di Trento rappresenta solo l’ultimo esempio di una lunga serie di episodi simili registrati in tutta Italia. Le forze dell’ordine lavorano costantemente per contrastare questo fenomeno, ma la collaborazione dei cittadini resta fondamentale per prevenire e denunciare tempestivamente ogni tentativo di truffa.

Conclusioni

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Trento dimostra l’importanza di una reazione rapida e coordinata tra vittime e forze dell’ordine. Grazie all’intervento tempestivo, è stato possibile evitare la perdita di una somma considerevole e restituire il denaro al legittimo proprietario.

La vicenda evidenzia anche la necessità di mantenere alta la guardia di fronte a richieste sospette e di non esitare a rivolgersi alle autorità in caso di dubbi. Solo così sarà possibile arginare il fenomeno delle truffe e tutelare la sicurezza dei cittadini.

