Truffa del curriculum su WhatsApp, come funziona il raggiro: dove prendono il numero e qual è il "copione"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una nuova truffa su WhatsApp, basata sulla presunta ricezione del curriculum, da cui stare in guardia. Il meccanismo è semplice e parte da una chiamata preregistrata che informa l’utente di aver ricevuto un curriculum e chiede di aggiungere il numero su WhatsApp. Per chi cade nella trappola, i rischi sono piuttosto elevati poiché, dopo aver conquistato la fiducia dell’utente, gli autori della truffa mirano ai dati bancari e personali.

Come inizia la truffa del curriculum su WhatsApp

A mettere in guardia dalla nuova truffa che circola su WhatsApp sono gli esperti di ilCVperfetto, che hanno appena pubblicato una guida pratica per non cadere nella trappola. La truffa telefonica del curriculum parte da una telefonata “esca” da un numero italiano, in cui una voce informa di aver ricevuto il curriculum e chiede di aggiungere quel numero su WhatsApp per “parlare di lavoro”.

Una frase volutamente generica per cercare di attirare il maggior numero possibile, visto che i numeri (e solo raramente anche i curriculum) sono presi da vecchi database online.

ANSA

Il copione della truffa del curriculum su Whatsapp

Per gli utenti che aggiungono quel numero su WhatsApp si apre uno scenario rischioso perché si entra nel vivo della truffa gestita da finti contatti che affermano di lavorare nel settore HR (risorse umane). Il raggiro è strutturato in quattro fasi ben distinte e collaudate, con l’obiettivo finale di rubare dati sensibili relativi all’identità, entrare nell’account WhatsApp della vittima e sottrarre denaro tramite piattaforme di trading non regolamentate. Ecco le fasi:

Presentazione professionale: il finto recruiter usa generalità, loghi o link aziendali per apparire credibile

Offerta facile e redditizia: vengono proposti semplici compiti online (es. “like” o recensioni) con promesse di guadagni elevati

Primi piccoli compensi: i truffatori mostrano falsi estratti conto o inviano piccole somme per conquistare la fiducia della vittima

Richiesta di dati o denaro: ottenuta la fiducia, scatta la trappola: viene chiesto di condividere dati bancari, cliccare su link sospetti o versare una quota iniziale

Come difendersi dal raggiro: i consigli degli esperti

Come sottolineato dagli esperti del portale ilCVperfetto, i profili più vulnerabili alla truffa del curriculum su WhatsApp sono: neolaureati e giovani alla prima esperienza, disoccupati, lavoratori precari e persone con una scarsa alfabetizzazione digitale.

“Proteggersi dalla truffa telefonica del curriculum è possibile con un po’ di attenzione: basta gestire con metodo le candidature e verificare ogni contatto prima di fidarsi. Piccoli accorgimenti, dall’usare canali ufficiali al tenere traccia delle risposte ricevute e diffidare delle offerte troppo allettanti, possono ridurre molto il rischio”, fa sapere Camilla Cignarella, esperta di consulenza professionale.

Inoltre, gli esperti consigliano tre comportamenti per prevenire questo tipo di truffe: interrompere la chiamata e bloccare il numero, tenere un registro delle candidature inviate su un foglio excel o simili, verificare l’identità del recruiter, visto che normalmente i professionisti si presentano con nome, cognome e ruolo in azienda.

Cosa fare se si è caduti nella truffa del curriculum su WhatsApp

Se si è già caduti nella trappola del curriculum su WhatsApp, il consiglio è di interrompere subito i contatti, bloccare le carte contattando il proprio istituto di credito, modificare le password dei propri account e sporgere denuncia alla Polizia Postale, conservando gli screenshot della chat come prova.