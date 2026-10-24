Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La Polizia ha sventato una truffa aggravata ai danni di un’anziana, e ha denunciato due uomini, uno di 46 e l’altro di 41 anni. I due avevano tentato di farsi consegnare i preziosi della donna ricorrendo alla classica trappola del falso carabiniere; nei loro confronti sono scattate sia misure cautelari sia provvedimenti di prevenzione. L’operazione risale alla tarda mattinata di lunedì 19 ottobre, quando gli agenti della Squadra Mobile di Rovigo, insieme ai colleghi del Commissariato di Adria, hanno notato gli spostamenti sospetti della coppia.

Il raggiro del finto carabiniere ad Adria

La vittima, una donna di 80 anni residente ad Adria (Rovigo), era stata contattata al telefono da un terzo complice che non è stato ancora identificato. L’uomo le aveva raccontato che un carabiniere sarebbe arrivato a breve a casa sua per ritirare alcuni preziosi e confrontarli con quelli sottratti durante una rapina. Secondo la falsa ricostruzione, nel colpo sarebbe stata coinvolta l’auto del marito.

Seguendo le indicazioni ricevute, l’anziana aveva raccolto in casa monili e oggetti d’oro, pronta a consegnarli. Ma, nonostante uno dei due uomini abbia citofonato più volte per entrare, non ha aperto il portone. L’agitazione provocata dalla telefonata non l’ha quindi indotta a far entrare il presunto carabiniere.

L’intervento della Polizia e i provvedimenti

Costretto ad allontanarsi dall’abitazione, l’uomo ha raggiunto il complice, che lo aspettava in auto nelle vicinanze. Gli agenti, che avevano seguito i loro spostamenti, li hanno bloccati prima che riuscissero a portare a termine il tentativo di truffa. I due sono stati denunciati alla Procura di Rovigo, che ha chiesto e ottenuto dal giudice del Tribunale un provvedimento cautelare, ovvero il divieto di dimora nella Regione Veneto.

In seguito, il Questore di Rovigo ha disposto nei loro confronti anche il divieto di ritorno per 4 anni nel Comune di Adria. La Polizia ha ricondotto l’intervento all’attività di prevenzione e contrasto dei reati predatori sul territorio provinciale, avviata anche dopo la denuncia dell’autore di una truffa ai danni di un anziano di Rovigo, avvenuta il 16 ottobre, e il recupero della refurtiva.

IPA