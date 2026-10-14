Truffa del falso maresciallo, terrore per un'anziana a Viterbo: due pregiudicati arrestati in flagranza

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Due persone sono state arrestate per una truffa ai danni di un’anziana a Viterbo. L’intervento è stato portato a termine dalla Squadra Mobile, che ha bloccato i sospetti in flagranza grazie a un appostamento. I due, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, avevano ancora la refurtiva appena sottratta. Il fermo è scattato dopo le segnalazioni di un’auto sospetta.

Il raggiro a Viterbo

Come anticipato, l’operazione si è svolta nei giorni scorsi a Viterbo, dove la Squadra Mobile ha tratto in arresto due cittadini di 54 anni e 41 anni, entrambi pregiudicati, per una truffa ai danni di una signora di 69 anni residente in città.

L’attività investigativa è partita dopo che la Polizia aveva ricevuto alcune segnalazioni relative alla presenza di un’autovettura sospetta, ritenuta coinvolta in truffe ai danni di persone anziane. Gli agenti della Squadra Mobile hanno quindi predisposto un servizio di osservazione e ricerca del veicolo, che è stato individuato con due uomini a bordo. Dopo un breve appostamento, uno dei sospetti è stato visto entrare in un palazzo e uscire poco dopo, per poi risalire rapidamente in auto.

Il controllo e il recupero della refurtiva

La Polizia ha deciso di intervenire e ha fermato i due uomini per un controllo.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno recuperato una borsa contenente monili e gioielli di ingente valore, appena sottratti alla vittima. Gli oggetti sono stati riconosciuti dalla donna come propri e le sono stati restituiti.

La dinamica della truffa

L’indagine ha permesso di ricostruire il modus operandi dei truffatori. La vittima, una donna di 69 anni, aveva ricevuto una telefonata da un uomo che si era spacciato per “Maresciallo”.

L’interlocutore le aveva comunicato che la sua auto era stata coinvolta in una rapina durante la quale erano stati esplosi colpi d’arma da fuoco e alcune persone erano rimaste ferite. Sotto la pressione della falsa autorità, la donna era stata indotta a raccogliere tutti i gioielli presenti in casa, con la scusa che un incaricato delle forze dell’ordine sarebbe passato a confrontarli con il bottino della rapina.

L’arresto e i provvedimenti

I due pregiudicati sono stati colti in flagranza di reato e arrestati per truffa aggravata. Dopo le formalità di rito, il Magistrato di turno della Procura della Repubblica ha disposto il loro trasferimento presso la Casa Circondariale di Viterbo.

Inoltre, il Questore ha emesso nei loro confronti il divieto di ritorno in città, trattandosi di soggetti di origini campane già noti per reati contro il patrimonio.

IPA