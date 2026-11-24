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Con il pretesto di un controllo delle forze dell’ordine, un 18enne si sarebbe fatto consegnare da una donna di 84 anni i suoi gioielli per un valore di circa 10 mila euro. Il giovane è stato arrestato a Gorizia e i preziosi sono stati recuperati.

La telefonata intimidatoria

Il raggiro è stato compiuto nella mattinata del 16 novembre. Un uomo ha telefonato alla vittima e, presentandosi come appartenente a una forza di polizia, le ha detto che era necessario verificare i gioielli custoditi in casa. Secondo la falsa spiegazione, tra i beni potevano esserci preziosi di provenienza illecita.

Poco dopo, mentre la donna era ancora agitata per la chiamata, un giovane si è presentato alla sua abitazione. Anche lui si è qualificato come appartenente alle forze dell’ordine e si è fatto consegnare tutti i gioielli. La Polizia ha riferito che il valore complessivo dei preziosi è stato stimato in circa 10 mila euro.

Il controllo vicino alla stazione di Gorizia

Ricevuta la segnalazione della truffa, la Squadra Volante è intervenuta subito e ha raccolto le prime informazioni, poi trasmesse agli investigatori della Squadra Mobile per individuare il responsabile. Durante le ricerche nel centro cittadino, gli agenti hanno notato un giovane nei pressi della stazione ferroviaria, che ha attirato la loro attenzione per il suo comportamento.

Identificato come un cittadino di 18 anni, il ragazzo si è mostrato agitato ed elusivo durante il controllo. Gli accertamenti sono stati quindi approfonditi: in un borsello che portava con sé gli agenti hanno trovato tutti i gioielli sottratti poco prima all’anziana.

L’arresto e la restituzione dei gioielli

Il giovane è stato arrestato con l’accusa di truffa e accompagnato nella casa circondariale di Gorizia. Il 18 novembre il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto.

I preziosi recuperati sono stati restituiti alla legittima proprietaria.

L’invito a non consegnare denaro o gioielli

La Polizia di Stato ha rinnovato l’invito, soprattutto alle persone anziane, a diffidare da telefonate e visite di sconosciuti che chiedono denaro o beni preziosi. I truffatori possono presentarsi come appartenenti alle forze dell’ordine, dipendenti di banche, avvocati o tecnici di servizi come luce, acqua e gas, usando motivazioni diverse.

La Polizia ricorda che nessun appartenente alle forze dell’ordine chiede gioielli o denaro per effettuare controlli. In caso di episodi simili, è consigliato interrompere la telefonata e verificare quanto riferito contattando direttamente l’ente interessato; in alternativa, si può chiamare il Numero Unico di Emergenza 112.

Polizia di Stato