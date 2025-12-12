Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti a Vergiate, dove due uomini sono stati fermati per truffa ai danni di un’anziana signora. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì 11 dicembre, quando i malviventi, fingendosi carabinieri, hanno messo in atto il cosiddetto “finto arresto” per sottrarre beni alla vittima.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio durante specifici servizi di pattugliamento predisposti per contrastare i reati predatori nella provincia di Varese. Gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un veicolo sospetto nel comune di Daverio, con a bordo due uomini italiani di 18 anni e 46 anni. Le manovre insolite del mezzo, tra cui parcheggi anomali e ripartenze improvvise, hanno insospettito gli operatori, che hanno deciso di seguire il veicolo.

Il pedinamento e il controllo

Il pedinamento si è concluso a Vergiate, dove i poliziotti hanno fermato l’auto e identificato i due occupanti. Durante la perquisizione, uno dei fermati è stato trovato in possesso di un coltello nascosto nei pantaloni, mentre l’altro aveva nella tasca del giubbotto numerosi monili in oro, tra cui collane, anelli, ciondoli e medaglie. All’interno del veicolo sono stati inoltre rinvenuti 240 euro in contanti, somma che i due non hanno saputo giustificare.

La dinamica della truffa

Le indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica della truffa. Poco prima, a Vergiate, una signora di 85 anni era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era presentato come appartenente all’Arma dei Carabinieri. L’interlocutore aveva raccontato alla vittima che il figlio era stato arrestato perché la targa della sua auto era stata clonata e utilizzata da malviventi per un furto di gioielli presso una gioielleria. Per “liberare il figlio”, la donna avrebbe dovuto mostrare i gioielli e il denaro presenti in casa, così da escludere che fossero provento del furto.

Il raggiro e la consegna dei beni

Poco dopo la telefonata, uno dei due uomini si è presentato all’abitazione dell’anziana, ritirando preziosi e contanti con il pretesto di sottoporli a verifica presso la caserma dei Carabinieri. Alla donna era stata promessa la restituzione dei beni una volta concluse le operazioni di controllo. Solo in seguito, la vittima si è resa conto di essere stata ingannata e, assistita dal figlio, ha sporto denuncia riconoscendo tutti gli oggetti sottratti e poi recuperati dagli agenti.

La restituzione della refurtiva e le misure cautelari

Grazie alla tempestività delle indagini, tutti i beni sottratti sono stati restituiti alla proprietaria presso gli uffici della Squadra Mobile, dove la signora ha espresso profonda gratitudine agli agenti per aver recuperato oggetti di grande valore affettivo. Al termine delle procedure investigative, i due uomini sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza della Questura di Varese, come disposto dall’autorità giudiziaria.

L’esito dell’udienza e i provvedimenti accessori

All’udienza di convalida dell’arresto, il GIP ha disposto per uno degli arrestati la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre per l’altro è stato stabilito l’obbligo di dimora nel comune di residenza. Inoltre, a entrambi è stato notificato il foglio di via obbligatorio, firmato dal Questore di Varese Carlo Mazza, con divieto di ritorno per quattro anni nei comuni di Daverio, Casale Litta e Vergiate.

