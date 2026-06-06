Truffa del finto broker finanziario a Rieti, 45enne convinto a versare una somma di 31 mila euro: l'epilogo
Un giovane torinese è stato deferito per truffa online ai danni di un reatino: la vittima ha perso 31.000 euro su una piattaforma fittizia.
Un deferimento all’Autorità Giudiziaria, questo il bilancio di un’indagine dei Carabinieri di Rieti, che hanno individuato un ventiduenne residente nella provincia di Torino come presunto responsabile di truffa ai danni di un cittadino reatino. L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, avrebbe indotto la vittima a versare 31.000 euro su un conto corrente a lui riconducibile, utilizzando una piattaforma di investimento online risultata fittizia.
- L'operazione a Rieti
- La dinamica della truffa
- L’identificazione del presunto responsabile
- L’appello dei Carabinieri alla prudenza
L’operazione a Rieti
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è iniziata dopo la denuncia presentata da un cittadino di Rieti di 45 anni.
La vittima si è rivolta alle autorità dopo essersi accorta di essere stata raggirata da un sedicente broker finanziario, che in realtà si sarebbe servito di una piattaforma online inesistente per mettere in atto la truffa.
La dinamica della truffa
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il presunto autore della truffa avrebbe agito tra i mesi di gennaio e marzo, instaurando un rapporto di fiducia con la vittima.
Attraverso continui artifizi e raggiri, il giovane è riuscito a convincere il reatino a effettuare una serie di bonifici bancari, per un totale di 31.000 euro, su un conto corrente a lui intestato.
L’identificazione del presunto responsabile
I Carabinieri della Stazione di Rieti, grazie a meticolosi accertamenti e a un’analisi approfondita dei flussi telematici e bancari, sono riusciti a ricostruire l’intera sequenza delle transazioni.
L’incrocio dei dati ha permesso di risalire con precisione all’identità del presunto autore della truffa, un ventiduenne residente nella provincia di Torino, già noto alle Forze dell’Ordine. Il giovane è stato quindi segnalato alla Procura della Repubblica.
L’appello dei Carabinieri alla prudenza
A seguito di questo nuovo episodio di truffa online, l’Arma dei Carabinieri ha rinnovato l’invito ai cittadini a prestare la massima attenzione quando si effettuano operazioni sul web.
In presenza di richieste sospette o di dubbi, viene raccomandato di non procedere ad alcun pagamento e di segnalare tempestivamente l’accaduto al Numero Unico di Emergenza 112 o di rivolgersi alla Stazione dei Carabinieri più vicina.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.