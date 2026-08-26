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Due arresti e un considerevole recupero di gioielli, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri tra Borgo a Mozzano e Lucca, che ha permesso di restituire ad un’anziana vittima quanto le era stato sottratto con una truffa. I fatti si sono svolti il 4 agosto scorso, quando due individui, spacciandosi per Carabinieri, hanno raggirato la donna con il pretesto di una presunta indagine giudiziaria a carico dei figli.

Tentata truffa a Borgo a Mozzano

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio ha avuto luogo a Borgo a Mozzano, dove una donna anziana è stata vittima di una truffa ben orchestrata.

I due malviventi hanno agito secondo uno schema ormai tristemente noto: una telefonata da parte di un falso Carabiniere ha informato la vittima di presunti problemi giudiziari dei figli, coinvolti in fantomatici eventi delittuosi. Con la scusa di dover verificare i preziosi presenti in casa per escludere che fossero parte di un bottino, i truffatori hanno convinto la donna a consegnare loro diversi monili in oro e altri oggetti di valore, per un valore di decine di migliaia di euro.

Il modus operandi dei truffatori

La truffa è stata messa in atto con grande astuzia. I malviventi hanno prima contattato telefonicamente la vittima, fingendosi Carabinieri e sostenendo che i suoi figli fossero coinvolti in un procedimento giudiziario.

Per assicurarsi che la donna rimanesse sola in casa, un complice ha chiamato il congiunto della vittima, invitandolo a recarsi presso la Polizia Locale di Borgo a Mozzano. In questo modo, la strada è stata spianata per i truffatori, che hanno potuto agire indisturbati e farsi consegnare i preziosi dalla donna.

L’intervento delle forze dell’ordine

Il piano dei truffatori, però, non è passato inosservato. Gli agenti della Polizia Municipale, notando l’arrivo del congiunto della vittima presso il Comando, hanno intuito che qualcosa non andava e hanno immediatamente avvisato i Carabinieri della Stazione di Borgo a Mozzano.

Ricevuta la segnalazione di un’autovettura sospetta avvistata in zona da un agente della Polizia Municipale, i militari hanno attivato un dispositivo di cinturazione dell’area, predisponendo posti di blocco in tutta la Garfagnana e Media Valle e allertando anche i colleghi della Compagnia Carabinieri di Lucca.

L’arresto e il recupero della refurtiva

Grazie alle indicazioni fornite dai militari di Borgo a Mozzano, i Carabinieri di Lucca sono riusciti a rintracciare la vettura sospetta e a bloccare i due presunti autori della truffa.

Nel frattempo, i malviventi avevano già messo a segno un altro colpo nel capoluogo lucchese. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso non solo di arrestare i responsabili, ma anche di recuperare l’intero ammontare del maltolto relativo ad entrambe le truffe.

La restituzione dei gioielli e il ringraziamento commosso

Il momento più toccante della vicenda è stato senza dubbio quello della restituzione dei gioielli all’anziana vittima. La donna, profondamente commossa, ha potuto riabbracciare i preziosi che rappresentavano per lei non solo un valore economico, ma soprattutto un legame affettivo con i suoi cari.

In occasione della riconsegna, si è svolto anche un piacevole scambio di dolci: la donna è stata accolta in caserma con un vassoio di pasticcini, mentre lei stessa ha portato una torta per ringraziare i militari e gli agenti della Polizia Locale per il loro impegno e la loro professionalità.

IPA