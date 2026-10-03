Truffa del finto carabiniere a Ceccano vicino a Frosinone, la vittima chiama il 112 e scattano due arresti

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Due arresti a Ceccano, dove un uomo e una donna italiani sono stati fermati per tentata truffa ai danni di una cittadina locale. L’intervento è stato reso possibile grazie a una rapida risposta delle autorità, attivate da numerose segnalazioni al 112 e da un efficace coordinamento tra Carabinieri e Polizia di Stato.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando il territorio tra il capoluogo ciociaro e Ceccano è stato oggetto di una serie di segnalazioni riguardanti tentativi di truffa telefonica. Le chiamate al numero di emergenza hanno messo in allerta le forze dell’ordine, che hanno immediatamente predisposto una rete di controlli e avviato un’azione investigativa congiunta.

La dinamica dei fatti

Nel corso delle prime ore del pomeriggio, la zona di confine tra Frosinone e Ceccano è stata bersagliata da numerose segnalazioni di cittadini che denunciavano tentativi di truffa in corso. In risposta, Carabinieri e Polizia di Stato hanno unito le forze, organizzando un piano di controllo capillare e coordinato per individuare i responsabili.

Il modus operandi dei truffatori

La strategia dei malviventi si è ripetuta anche nel territorio ceccanese, dove una cittadina è stata contattata telefonicamente da un uomo che si è spacciato per maresciallo dei Carabinieri. Seguendo uno schema ormai noto, il truffatore ha cercato di spaventare la vittima, prospettandole un presunto coinvolgimento in una rapina a una gioielleria e convincendola a preparare una busta con denaro e gioielli per “evitare guai con la giustizia”.

La reazione della vittima e l’intervento delle forze dell’ordine

Questa volta, però, il piano dei truffatori ha trovato un ostacolo imprevisto: la donna contattata, giovane e lucida, ha subito riconosciuto il tentativo di truffa e ha chiamato il 112. Grazie alle indicazioni dell’operatore della Centrale Operativa, la vittima ha seguito le istruzioni per assecondare i criminali e permettere alle forze dell’ordine di intervenire senza destare sospetti.

L’arresto in flagranza

Al momento della consegna della busta contenente i monili, i Carabinieri e gli agenti della Squadra Mobile, già appostati nei pressi dell’abitazione, sono entrati in azione. I due “esattori” sono stati colti in flagranza e arrestati sul posto, ponendo fine alla loro trasferta criminale.

IPA