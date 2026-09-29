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Un arresto e restituzione della refurtiva, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri tra Sassuolo, Carpi e Soliera, culminata a Crevalcore (Bologna). Un uomo di 52 anni è stato fermato con l’accusa di furto in abitazione ai danni di una donna anziana, dopo aver messo in atto una sofisticata truffa impersonando un carabiniere.

L’intervento a Crevalcore

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha preso avvio a seguito di numerose segnalazioni giunte da residenti anziani nel territorio di Soliera.

Questi ultimi avevano riferito di essere stati contattati telefonicamente da individui che, spacciandosi per appartenenti all’Arma, avanzavano richieste sospette e truffaldine. Gli accertamenti dei militari hanno permesso di individuare un uomo sospettato di essere coinvolto in tali reati, che è stato seguito mentre si spostava a bordo di un’autovettura.

Il colpo a Crevalcore

L’inseguimento si è concluso a Crevalcore (Bologna), dove il sospettato ha raggiunto un’abitazione isolata. Dopo essere entrato nell’edificio, ne è uscito pochi minuti dopo con un involucro tra le mani, venendo immediatamente bloccato dai Carabinieri.

La ricostruzione dei fatti ha rivelato che poco prima la proprietaria della casa era stata contattata da un complice dell’arrestato, il quale si era qualificato falsamente come un alto Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri.

La truffa telefonica e la messinscena

Il complice, tramite una telefonata, aveva informato la vittima che la targa dell’auto del marito era stata clonata e utilizzata per una rapina a Modena.

Per rendere più credibile il raggiro, l’uomo aveva anche avviato una videochiamata unidirezionale, mostrando alla donna un’immagine di un alto Ufficiale dell’Arma, reperita online, mentre lui stesso osservava i movimenti della vittima e l’interno dell’abitazione.

Il furto e l’intervento dei Carabinieri

Convinta di collaborare con le forze dell’ordine e di evitare una perquisizione, la donna ha raccolto 1.660 euro in contanti e un orologio in argento del valore di circa 350 euro, in attesa dell’arrivo di un incaricato che avrebbe dovuto fotografare e repertare i beni.

Il 52enne, presentatosi come collaboratore incaricato del controllo, è entrato nell’abitazione e, con la complicità del “centralinista”, ha indotto la vittima a recarsi in bagno con il pretesto di raccogliere le sue impronte digitali. Approfittando della sua assenza, si è impossessato del denaro e dell’orologio, tentando poi di allontanarsi.

La refurtiva recuperata e i precedenti

L’intervento tempestivo dei Carabinieri di Sassuolo e Carpi ha permesso di bloccare l’uomo e recuperare integralmente la refurtiva, che è stata subito riconosciuta dalla proprietaria e restituita.

Durante la perquisizione dell’autovettura, i militari hanno inoltre rinvenuto una collana in oro da donna, risultata provento di una truffa aggravata avvenuta a Carpi il 19 settembre precedente ai danni di un’anziana di 77 anni. Il monile è stato sequestrato e il 52enne è stato anche denunciato per ricettazione.

Le accuse e le indagini in corso

L’uomo arrestato è gravemente indiziato di furto in abitazione e truffa aggravata, oltre che di ricettazione. Le indagini proseguono per identificare il complice che ha agito come “centralinista” e per verificare eventuali altri episodi analoghi avvenuti nella zona.

L’operazione dei Carabinieri ha permesso di restituire fiducia e sicurezza agli anziani residenti, spesso bersaglio di truffe e raggiri.

IPA