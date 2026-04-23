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Un arresto e il sequestro di monili in oro, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia Stradale di Frosinone contro il fenomeno delle truffe agli anziani. L’intervento è stato effettuato lo scorso weekend nei pressi del casello di Ferentino, dove un uomo è stato fermato e sottoposto a controllo, portando alla luce un nuovo caso di raggiro ai danni di persone vulnerabili.

L’intervento al casello di Ferentino

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone hanno intensificato le attività di contrasto alle truffe rivolte agli anziani.

Durante il fine settimana appena trascorso una pattuglia ha proceduto al controllo di una Citroen C3 all’ingresso del casello di Ferentino. A bordo del veicolo vi era un uomo, già noto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti penali.

La perquisizione e il ritrovamento dell’oro

La presenza di numerosi precedenti ha spinto i poliziotti a effettuare una perquisizione accurata sia del veicolo che della persona. L’intuizione degli agenti si è rivelata corretta: all’interno dell’auto è stato rinvenuto un sacchetto di cellophane contenente diversi monili in oro.

Sebbene in quel momento non fosse ancora pervenuta alcuna segnalazione di truffa appena perpetrata, gli agenti hanno avuto il fondato sospetto che il reato si fosse appena consumato.

Le indagini e la confessione

Gli agenti hanno quindi sottoposto l’uomo a una serie di domande per chiarire la provenienza degli oggetti preziosi. L’uomo ha ammesso di essere stato contattato da alcune persone, delle quali non era in grado di fornire le generalità.

Secondo la sua versione, avrebbe ricevuto solo le indicazioni sul luogo dove ritirare l’oro, che gli sarebbe stato consegnato da un ragazzo.

La ricostruzione dei fatti e l’individuazione della vittima

Una rapida ricostruzione degli eventi ha permesso agli agenti di individuare la vittima della truffa. Giunti presso l’abitazione della persona raggirata, situata a pochi chilometri dal casello di Ferentino, i poliziotti hanno trovato il ragazzo ancora al telefono con un finto carabiniere. Quest’ultimo lo stava intrattenendo con l’obiettivo di impedirgli di contattare altre persone e di scoprire il raggiro in atto.

Il modus operandi: la telefonata e la consegna dell’oro

Il metodo utilizzato dai truffatori è risultato essere quello già noto alle forze dell’ordine: una telefonata al numero fisso di casa della vittima, con la quale si comunicava che un Suv di loro proprietà era stato utilizzato per una rapina. I truffatori convincevano così i genitori del ragazzo a recarsi presso i Carabinieri provinciali per dimostrare la loro estraneità ai fatti. Nel frattempo, il ragazzo rimasto solo in casa veniva invitato a consegnare tutto l’oro in suo possesso a una persona che si sarebbe presentata di lì a poco, con la scusa di dimostrare che non si trattasse della refurtiva della rapina.

Al termine degli accertamenti, l’uomo fermato è stato arrestato. L’arresto è stato successivamente convalidato dalla Procura presso il Tribunale di Frosinone, che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora.

IPA