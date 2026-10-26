Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una donna è stata denunciata per truffa ai danni di un’anziana, dopo essere stata fermata in stazione con i gioielli sottratti. La sospettata, di 44 anni, è stata identificata il 16 ottobre dagli agenti della Polizia Ferroviaria a Bologna, appena scesa da un treno regionale proveniente da Venezia.

La segnalazione e i controlli in stazione a Bologna

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è partito da una segnalazione del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Monfalcone alla Sala Operativa della stazione centrale. I militari avevano riferito che la presunta truffatrice si trovava a bordo del convoglio. La Polfer ha quindi predisposto controlli con più pattuglie vicino al binario di arrivo e alle uscite.

La descrizione fornita dalle forze dell’ordine friulane ha consentito agli agenti di individuare la donna mentre scendeva dal treno, prima che potesse allontanarsi, forse dirigendosi verso i binari dell’Alta Velocità. La sospettata è stata accompagnata negli uffici della Polizia Ferroviaria per gli accertamenti.

I gioielli nello zaino dopo la truffa a Gorizia

Durante la perquisizione dello zaino è stata trovata una scatola con 18 monili, tra cui bracciali, collane, anelli e orologi. Gli approfondimenti svolti insieme ai Carabinieri di Monfalcone hanno permesso di ricostruire la provenienza illecita dei preziosi: erano stati sottratti quello stesso pomeriggio a una donna di 82 anni, residente in provincia di Gorizia.

La denuncia

Secondo gli accertamenti, l’anziana sarebbe stata raggirata con la cosiddetta “truffa del Carabiniere”. La donna fermata, già nota alle forze dell’ordine per reati analoghi e destinataria di divieti di ritorno in alcuni comuni italiani, è stata denunciata per truffa a Bologna.

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