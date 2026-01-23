Truffa del finto carabiniere a Isernia, anziana costretta a cedere oro e centinaia di euro, arrestato 39enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato fermato in flagranza di reato e trovato in possesso di 120 g di oro e 600 euro in contanti al termine di un’operazione condotta dalla Squadra Mobile di Isernia. Il soggetto, un 39enne, è accusato di truffa aggravata ai danni di una donna di 77 anni. L’uomo è stato individuato e bloccato dopo un pedinamento mentre tentava di allontanarsi dal luogo del reato.

Truffa ai danni di un’anziana a Isernia

L’operazione ha preso avvio quando gli agenti della Squadra Mobile di Isernia hanno notato un’auto sospetta.

Il veicolo, intestato a una società di noleggio con sede fuori regione, è stato osservato con attenzione a causa dell’atteggiamento guardingo del conducente e dei suoi movimenti insoliti lungo le strade della provincia.

L’intervento degli agenti

Gli investigatori hanno deciso di seguire il sospettato monitorando i suoi spostamenti fino a una via di un paese limitrofo.

Qui l’uomo si è fermato ed è entrato in un appartamento a pianterreno. Gli agenti hanno atteso che uscisse dall’abitazione per intervenire: il 39enne è stato bloccato e trovato in possesso di 120 g di oro e 600 euro in contanti che sono stati successivamente restituiti alla vittima.

Il raggiro

Dalle prime ricostruzioni la truffa sarebbe stata messa in atto attraverso una telefonata ricevuta dalla vittima, una donna di 77 anni. Un complice dell’arrestato si sarebbe spacciato per Maresciallo dei Carabinieri informando la donna del presunto coinvolgimento del figlio in un furto avvenuto poche ore prima.

Sotto la pressione psicologica la signora è stata indotta a raccogliere oro e denaro per “scagionare” il figlio dalle accuse, consegnando così i suoi averi al truffatore.

L’arresto e le accuse

Sulla base degli elementi raccolti il 39enne è stato tratto in arresto in flagranza di reato e deferito all’Autorità Giudiziaria per truffa aggravata.

L’operazione ha permesso di recuperare e restituire alla vittima tutto il maltolto, ponendo fine a un tentativo di truffa ai danni di una persona anziana.

Il contesto e le raccomandazioni

Il caso evidenzia ancora una volta la vulnerabilità delle persone anziane di fronte a truffe telefoniche, spesso messe in atto da malviventi che si fingono appartenenti alle forze dell’ordine.

Le autorità raccomandano di prestare la massima attenzione a richieste sospette e di contattare immediatamente le forze dell’ordine in caso di dubbi. L’intervento tempestivo della Squadra Mobile di Isernia ha evitato che la vittima subisse ulteriori danni.

