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Due arresti, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Massarosa (Lucca), dove due pregiudicati sono stati fermati con l’accusa di truffa ai danni di una residente. I due uomini sono stati individuati e bloccati mentre tentavano di allontanarsi dopo aver sottratto gioielli di famiglia alla vittima, sfruttando un inganno ben orchestrato.

Finto carabiniere, donna raggirata a Massarosa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è stato reso possibile grazie alla tempestiva segnalazione della vittima e alla collaborazione tra la Stazione di Massarosa (Lucca) e il Nucleo Radiomobile della Compagnia di Viareggio.

L’episodio si è verificato quando un uomo si è presentato presso l’abitazione di una donna residente nella zona fingendosi un Carabiniere. Il malvivente ha raccontato alla vittima che la targa della sua auto era stata clonata e utilizzata per una rapina in una gioielleria. Con questa scusa il truffatore ha sostenuto la necessità di un controllo immediato per verificare che i preziosi rubati non fossero in suo possesso.

Approfittando dello stato di agitazione della donna, il falso militare è riuscito a farsi consegnare numerosi gioielli di famiglia che la vittima ha ceduto come “garanzia” della propria buona fede. Solo successivamente la donna si è resa conto di essere stata vittima di una truffa e ha allertato le forze dell’ordine.

L’intervento dei Carabinieri

La segnalazione è stata raccolta con rapidità dalla Centrale Operativa, che ha immediatamente attivato le pattuglie presenti sul territorio. Grazie alla descrizione dettagliata fornita dalla vittima e alle informazioni acquisite in tempo reale, i Carabinieri di Massarosa e del Radiomobile di Viareggio sono riusciti a individuare i due sospetti mentre cercavano di allontanarsi dalla zona.

Gli accertamenti successivi hanno confermato il pieno coinvolgimento dei fermati nel reato di truffa. I due uomini, entrambi pregiudicati, sono stati quindi tratti in arresto e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e verificare se i due arrestati siano coinvolti in altri episodi simili nella zona.

Il ruolo della collaborazione tra le forze dell’ordine

L’operazione ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra le diverse articolazioni dell’Arma. L’intervento congiunto tra la Stazione di Massarosa e il Nucleo Radiomobile della Compagnia di Viareggio ha permesso di agire con tempestività, assicurando alla giustizia i presunti responsabili e restituendo un senso di sicurezza alla comunità locale.

Le forze dell’ordine invitano i cittadini a prestare la massima attenzione a situazioni analoghe e a diffidare di chi si presenta a domicilio con richieste sospette, soprattutto quando vengono richiesti oggetti di valore come “garanzia”. In caso di dubbi, è sempre consigliabile contattare immediatamente le autorità per verificare l’identità di chi si presenta come appartenente alle forze dell’ordine.

IPA