Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un’anziana vittima di una truffa del finto carabiniere si è presentata in caserma per denunciare il furto dei propri gioielli e ha trovato proprio la donna che poco prima si era fatta consegnare i preziosi. È accaduto nella zona di Monteleone d’Orvieto, in provincia di Terni. I Carabinieri avevano fermato una coppia nei pressi del casello autostradale di Fabro, trovando nell’auto un sacchetto pieno di monili d’oro. Entrambi sono stati arrestati.

La telefonata del finto carabiniere e il furto dei gioielli

Come riferisce l’Arma, la vittima era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era presentato come appartenente ai Carabinieri.

Il falso militare le aveva fatto credere di poter essere coinvolta in alcuni reati e che fosse necessario consegnare i gioielli custoditi in casa per consentire dei controlli.

Durante la conversazione era intervenuta anche una complice, contribuendo a rendere credibile il racconto.

Poco dopo, una donna si era presentata all’abitazione dell’anziana e si era fatta consegnare i monili d’oro che la vittima aveva raccolto.

La vittima arriva in caserma e riconosce la truffatrice

Nel pomeriggio di martedì, una pattuglia dei Carabinieri di Monteleone d’Orvieto ha fermato un uomo e una donna di origini campane nei pressi del casello autostradale di Fabro.

I due, entrambi con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, sono apparsi particolarmente nervosi. La donna era inoltre già sottoposta all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I militari li hanno accompagnati alla caserma di Fabro, dove durante una perquisizione hanno trovato un sacchetto contenente numerosi gioielli d’oro, della cui provenienza la coppia non ha saputo fornire una spiegazione plausibile.

Proprio durante gli accertamenti, l’anziana si è presentata in caserma per denunciare la truffa. Ha immediatamente riconosciuto sia la donna che si era recata a casa sua sia i preziosi sequestrati.

Gioielli restituiti e obbligo di dimora per la coppia

I due sono stati arrestati in flagranza per truffa aggravata in concorso. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita all’anziana.

Durante il rito direttissimo, il giudice ha convalidato gli arresti, disponendo per entrambi l’obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza e quello di presentarsi alla polizia giudiziaria due volte al giorno.

IPA