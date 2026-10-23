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Un uomo di 82 anni si è presentato presso la caserma dei Carabinieri di via Rismondo, a Padova, per denunciare il raggiro appena subito da un falso militare. L’anziano ha subito lanciato l’allarme per la moglie, rimasta sola in casa mentre un complice tentava di intrufolarsi nell’abitazione per portarle via i gioielli. Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di bloccare la manovra e arrestare due giovani ritenuti responsabili del colpo.

L’allarme lanciato a Padova

Come anticipato, l’uomo si è presentato al Comando di Padova in forte apprensione. Ha raccontato che, circa mezz’ora prima, mentre si trovava nella propria abitazione con la moglie 80enne, aveva ricevuto una telefonata sulla linea fissa. L’interlocutore, spacciandosi per un Carabiniere, gli aveva chiesto di recarsi con urgenza in caserma per disconoscere una targa che sarebbe stata utilizzata per commettere un delitto.

In seguito il sedicente militare lo ha chiamato anche sul cellulare, ordinandogli di acquistare una marca da bollo prima di raggiungere la sede dell’Arma. Gli ha detto che all’ingresso avrebbe trovato un collega di cognome Rossi e gli ha intimato di non interrompere la comunicazione durante il tragitto. L’anziano ha preso la marca da bollo e ha raggiunto via Rismondo, restando al telefono. Mostrando l’apparecchio ai militari, ha permesso loro di capire subito che si trattava di un raggiro.

Il tentativo di entrare nell’abitazione

I Carabinieri hanno chiesto all’uomo i riferimenti della sua residenza, preoccupati soprattutto per la moglie rimasta sola. Ricostruita rapidamente la vicenda, si sono diretti verso la casa, situata vicino a Prato delle Valle. All’esterno hanno sorpreso un 22enne mentre scuoteva con violenza il portoncino e le inferriate.

Sul lato opposto della strada hanno fermato una 19enne, che si guardava intorno con circospezione e, secondo quanto ricostruito, faceva da vedetta. I due sono stati bloccati e accompagnati in caserma per gli accertamenti.

La ricostruzione della truffa del finto carabiniere

Nel frattempo i militari hanno ricostruito quanto accaduto alla donna. Dopo la partenza del marito, un falso Carabiniere l’ha chiamata sulla linea fissa, dicendole che era stata presentata una denuncia per furto in una gioielleria e che il suo nome era emerso. Per verificare la provenienza dei monili, l’ha convinta a disporre gli oggetti d’oro su un tavolino, in attesa di un incaricato che li avrebbe esaminati e fotografati.

Poco dopo si è presentato il 22enne, riconosciuto dalla vittima. Quando la donna gli ha chiesto di mostrare un tesserino, il giovane si è rifiutato e ha tentato di forzare la porta d’ingresso, scuotendo il portoncino.

L’ipotesi di reato

Entrambi sono stati dichiarati in stato di arresto con l’ipotesi accusatoria di tentata truffa in concorso.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Padova, sono stati trattenuti nelle camere di sicurezza del Comando Provinciale in attesa dell’udienza di convalida.

IPA