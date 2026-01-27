Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato per tentata truffa aggravata dopo un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Roma. Il soggetto, cinquantasei anni, è stato fermato dopo aver tentato di raggirare un’anziana con la tecnica del “finto incidente”. L’uomo, fingendosi carabiniere, è stato smascherato dalla vittima che, con prontezza, ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine e ha contribuito attivamente all’arresto.

Il tentativo di truffa a Roma

L’episodio si è verificato a Roma, dove una donna anziana è riuscita a sventare un tentativo di truffa ai suoi danni grazie alla collaborazione con gli agenti del Commissariato di P.S. Porta Pia.

Tutto ha avuto inizio con una telefonata ricevuta sull’utenza fissa dell’abitazione dell’anziana. Dall’altro capo del telefono un uomo si è presentato come carabiniere, sostenendo che la figlia della donna fosse rimasta coinvolta in un grave incidente stradale e che, per questo motivo, non potesse parlare. Il truffatore ha quindi chiesto con urgenza denaro e gioielli per risolvere “bonariamente” la presunta controversia.

L’anziana, però, ha intuito subito l’inganno anche grazie alla presenza in casa della figlia che, secondo il racconto del sedicente carabiniere, sarebbe dovuta essere la vittima dell’incidente. Dimostrando sangue freddo, la donna ha deciso di assecondare le richieste del truffatore, ma nel frattempo ha contattato il 112 (Numero Unico di Emergenza), chiedendo l’intervento della Polizia.

La collaborazione con la Polizia e la trappola al truffatore

Gli agenti del Commissariato di P.S. Porta Pia sono giunti nell’abitazione della donna e, insieme a lei, hanno messo in atto un piano per cogliere il truffatore sul fatto. La vittima ha simulato di preparare quanto richiesto dal sedicente carabiniere, in attesa dell’arrivo di un uomo in abiti civili che, secondo le istruzioni ricevute, si sarebbe presentato per riscuotere il denaro e i gioielli.

Quando il truffatore è arrivato davanti all’androne del palazzo l’anziana gli ha fornito il numero di interno e tutte le indicazioni necessarie per raggiungere la sua abitazione. Una volta sull’uscio di casa l’uomo si è trovato davanti agli agenti della Polizia, che lo hanno immediatamente identificato e arrestato.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

L’uomo, un cinquantaseienne proveniente dal capoluogo campano, è stato arrestato e condotto nelle aule di giustizia di piazzale Clodio. Il truffatore è ora gravemente indiziato del reato di tentata truffa aggravata.

La tecnica del “finto incidente” e i consigli delle forze dell’ordine

La vicenda mette ancora una volta in luce la pericolosità della tecnica del “finto incidente”, una delle modalità più utilizzate dai truffatori per colpire persone anziane e vulnerabili. In questo caso la prontezza della vittima e la tempestiva collaborazione con la Polizia hanno permesso di evitare il peggio e di assicurare il responsabile alla giustizia.

Le forze dell’ordine raccomandano di prestare sempre la massima attenzione a telefonate sospette e di non consegnare mai denaro o oggetti di valore a sconosciuti che si presentano come appartenenti alle forze dell’ordine senza un reale motivo. In caso di dubbi, è fondamentale contattare immediatamente il 112 o rivolgersi al Commissariato più vicino.

