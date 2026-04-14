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Una coppia campana, lui 36 anni e lei 43 anni, è stata arrestata ieri dai carabinieri di Sassuolo (Modena) per aver truffato un pensionato con la tecnica del finto carabiniere, riuscendo così a portargli via 109 monete storiche in oro, argento e bronzo, per un valore stimato di centinaia di migliaia di euro. Mentre i carabinieri, durante un servizio anti-truffe, stavano controllando un uomo che cercava di nascondersi all’interno di un’auto, il pensionato si è avvicinato a loro dicendogli di essere stato appena truffato. Dalla ricostruzione l’uomo controllato risultava essere complice di una donna, che è stata rintracciata nei paraggi mentre tentava di allontanarsi a piedi con le monete, nascoste in una borsa a tracolla. Le indagini hanno appurato che in mattinata il pensionato era stato contattato al telefono da un uomo che, spacciandosi per un maresciallo dell’arma, gli aveva detto che era necessario fare urgenti verifiche su alcuni beni in suo possesso.