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Due giovani sono stati arrestati per truffa aggravata ai danni di anziani, dopo essere stati sorpresi in flagranza di reato mentre si spacciavano per carabinieri. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sondrio, con il supporto delle Stazioni di Berbenno di Valtellina, Chiesa in Valmalenco, Ponte in Valtellina e della Compagnia di Tirano. I due, un 21enne residente in Brianza e un 19enne dell’hinterland milanese, sono stati fermati dopo aver messo a segno due truffe ai danni di persone anziane, utilizzando il metodo del finto carabiniere.

L’operazione a Sondrio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto una stretta collaborazione tra diversi reparti dell’Arma.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sondrio, insieme ai colleghi delle Stazioni di Berbenno di Valtellina, Chiesa in Valmalenco, Ponte in Valtellina e della Compagnia di Tirano, hanno unito le forze per individuare e fermare i responsabili delle truffe che avevano colpito la zona.

Il modus operandi: il finto carabiniere e la truffa agli anziani

Il primo episodio si è verificato a Chiesa in Valmalenco, dove i due giovani hanno messo in atto una truffa ai danni di un’anziana donna.

Fingendosi carabiniere, uno dei due ha sostenuto di dover effettuare accertamenti su oro e denaro, sostenendo che potessero essere il frutto di una rapina in gioielleria. Con questo pretesto, è riuscito a farsi consegnare vari monili in oro e 500 euro in contanti, per poi allontanarsi rapidamente dal luogo del reato.

La tempestiva denuncia e le indagini

La vittima ha denunciato immediatamente l’accaduto ai Carabinieri di Chiesa in Valmalenco. Grazie alla rapidità della segnalazione, i militari hanno potuto avviare subito le indagini, individuando un’auto sospetta collegata alla truffa.

Le ricerche sono state diramate a tutte le pattuglie presenti sul territorio, permettendo così di monitorare i movimenti dei sospetti.

Un secondo colpo e l’arresto lungo la S.S. 38

Poco dopo, nel primo pomeriggio, è stata segnalata una seconda truffa nel comune di Villa di Tirano. Anche in questo caso, la stessa auto sospetta era stata notata nei pressi del luogo del reato.

Le pattuglie, sia in uniforme che in abiti civili, erano già operative nell’area e sono riuscite a stringere il cerchio attorno ai sospetti. Verso le 15.00, il veicolo è stato intercettato lungo la S.S. 38, tra i comuni di Montagna in Valtellina e Sondrio, dove è stato prontamente bloccato.

Il sequestro della refurtiva e il trasferimento in carcere

A bordo dell’auto si trovavano i due giovani, che sono stati immediatamente perquisiti insieme al veicolo. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto diversi monili in oro, tra cui bracciali, catenine e orecchini, oltre a 500 euro in contanti.

Gli accertamenti hanno confermato che i preziosi e il denaro erano il provento delle due truffe appena consumate. In considerazione degli elementi raccolti, i due sono stati arrestati e, al termine delle formalità di rito, condotti presso la casa circondariale di Sondrio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I preziosi e il denaro recuperati sono stati posti sotto sequestro, in attesa di essere restituiti ai legittimi proprietari. L’operazione ha permesso di interrompere una serie di truffe che stavano colpendo la zona, grazie alla collaborazione tra le diverse stazioni dei Carabinieri e alla tempestività delle indagini.

IPA