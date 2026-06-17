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Furto in abitazione pluriaggravato ai danni di un’anziana, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Treviso. Un uomo di origine campana è stato arrestato dopo essere stato sorpreso in possesso di numerosi monili in oro sottratti con l’inganno a una signora residente nel quartiere Selvana. L’arresto è avvenuto nel pomeriggio di lunedì, nell’ambito di un’intensificazione delle attività di prevenzione disposta dal Questore Alessandra Simone, a seguito di segnalazioni di tentativi di truffa telefonica nei quartieri Fiera e Selvana.

L’intervento a Treviso

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio dopo che il 113 ha ricevuto più segnalazioni relative a tentativi di truffe telefoniche nei quartieri trevigiani di Fiera e Selvana.

Una pattuglia della Squadra Mobile di Treviso si è subito recata nella zona, dove ha notato un taxi fermarsi improvvisamente in via Battistel, davanti a una palazzina. Dal veicolo è sceso un uomo vestito di scuro, intento a parlare al telefono, il cui comportamento ha insospettito gli agenti.

L’arresto in flagranza e il recupero della refurtiva

Gli agenti hanno quindi avviato un servizio di osservazione. Dopo pochi minuti, l’uomo è stato visto entrare nel palazzo attenzionato e, poco dopo, uscire di corsa in direzione via Brigata Marche.

Gli operatori hanno mantenuto il contatto visivo e sono riusciti a intercettarlo poco distante. Sottoposto a controllo, l’uomo è stato trovato in possesso di un sacchetto di plastica trasparente contenente numerosi monili in oro.

La dinamica della truffa ai danni dell’anziana

L’anziana vittima, residente nel quartiere Selvana di Treviso, ha raccontato in sede di denuncia che un uomo, poi riconosciuto nell’arrestato, si era introdotto nella sua abitazione qualificandosi come pubblico ufficiale.

Seguendo le indicazioni telefoniche di un sedicente Carabiniere, la donna aveva radunato e consegnato i suoi preziosi, cadendo così vittima di una truffa orchestrata con destrezza.

Il profilo dell’arrestato e la restituzione dei beni

L’uomo arrestato è un campano incensurato ma già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia specifici per reati contro il patrimonio, in particolare truffe e reati di falso.

Dopo l’arresto, i beni sottratti sono stati restituiti all’anziana vittima. Come disposto dal PM di turno, l’uomo è stato trasferito nella locale Casa Circondariale di Treviso.

L’appello della Questura: attenzione ai reati predatori

Il Questore Alessandra Simone ha sottolineato come l’attività della Squadra Mobile confermi la massima attenzione della Polizia di Stato nei confronti dei reati predatori che colpiscono le fasce più deboli della popolazione. Ha inoltre invitato la cittadinanza a prestare la massima attenzione e a segnalare tempestivamente ogni attività sospetta alle forze di polizia, per contribuire a prevenire episodi simili e tutelare la sicurezza della comunità.

IPA