Tre arresti con recupero di decine di gioielli: questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Udine contro una banda specializzata in truffe pluriaggravate ai danni di anziane. I fatti sono avvenuti tra il 27 febbraio e il 28 febbraio quando due uomini e una donna, tutti provenienti da fuori regione, sono stati fermati in flagranza di reato dopo aver raggirato due donne a S. Pietro al Natisone e Flaibano.

Truffe a donne anziane a Udine

L’operazione è scattata nella mattinata di sabato 28 febbraio, quando gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Udine hanno intercettato un’auto sospetta appena fuori città.

Dopo aver seguito il veicolo nei suoi spostamenti, i poliziotti hanno assistito a una breve sosta nei pressi di un’abitazione a S. Pietro al Natisone, per poi bloccare l’auto al casello di Udine Sud mentre tentava di immettersi in autostrada.

Il modus operandi della banda

A bordo dell’auto sono stati identificati due uomini di 30 e 44 anni e una donna di 37 anni, in stato di gravidanza. Tutti e tre risultavano provenienti da un’altra regione. Durante la perquisizione gli agenti hanno rinvenuto decine di monili d’oro per un valore di svariate migliaia di euro, alcuni dei quali erano stati nascosti dalla donna sotto i vestiti.

Le indagini svolte nell’immediatezza hanno permesso di ricostruire quanto accaduto poco prima, nonché il pomeriggio precedente. In particolare, nella via di S. Pietro al Natisone dove si era fermata l’auto, risiede una donna di 72 anni che, poche ore prima, era stata contattata telefonicamente da un sedicente Maresciallo dei Carabinieri. L’uomo le aveva comunicato che la figlia aveva investito una bambina, la quale versava in gravi condizioni e necessitava di una trasfusione urgente. Per evitare l’arresto della figlia la donna avrebbe dovuto pagare una cauzione di 8.500 euro o consegnare gioielli di pari valore.

Il raggiro e l’intervento della Polizia

Pochi minuti dopo la telefonata si è presentato un complice presso l’abitazione della vittima per ritirare quanto richiesto. Non soddisfatto della somma raccolta, l’uomo ha preteso anche una catenina e un braccialetto che la donna indossava, arrivando a costringerla a privarsi della fede nuziale, fortunatamente poi recuperata insieme agli altri gioielli, in totale una trentina.

La fuga dei tre è stata interrotta dagli agenti della Squadra Mobile e da una Volante del Commissariato di PS di Cividale del Friuli, che hanno bloccato l’auto al casello di Udine Sud, impedendo così ai malviventi di lasciare la regione.

Un precedente colpo a Flaibano

L’attività investigativa ha permesso di collegare la banda a un altro episodio analogo avvenuto il pomeriggio del 27 febbraio a Flaibano. In questo caso la vittima, una donna di 85 anni, era stata contattata telefonicamente da un falso Carabiniere che le aveva riferito che con l’auto di sua proprietà, utilizzata dalla figlia, era stata commessa una grave rapina il giorno precedente.

Un complice si è quindi presentato a casa della donna per “verificare” i numeri di serie delle banconote e dei gioielli, riuscendo a farsi consegnare 700 euro in contanti, una catenina e due anelli d’oro, per poi dileguarsi a bordo della stessa auto utilizzata anche il giorno successivo.

Le accuse e i provvedimenti

I tre fermati sono stati arrestati in flagranza per truffa pluriaggravata. I due uomini sono stati condotti in carcere in serata mentre la donna, in stato interessante, è stata rilasciata subito dopo l’arresto.

Inoltre sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria anche per il reato di ricettazione, in seguito al sequestro di ulteriori monili d’oro la cui provenienza è ancora oggetto di accertamenti da parte della Squadra Mobile. Gli investigatori ipotizzano che la banda possa essere responsabile di altri colpi simili nella zona.

