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Due donne denunciate e numerosi gioielli e denaro recuperati, questo il bilancio di un’operazione congiunta tra Carabinieri e Polizia Ferroviaria, scattata dopo una truffa ai danni di un’anziana a Udine lo scorso 7 settembre 2026. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono state avviate dopo che una donna, spacciandosi per carabiniere, si è fatta consegnare preziosi e contanti con la scusa di controllarne la provenienza.

La dinamica della truffa a Udine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando una donna si è presentata alla porta di un’anziana residente a Udine, fingendosi appartenente alle Forze dell’ordine.

Con il pretesto di dover effettuare accertamenti sui beni custoditi in casa, la truffatrice è riuscita a conquistare la fiducia della vittima e a farsi consegnare numerosi gioielli e denaro contante. Dopo aver ottenuto quanto richiesto, la donna si è rapidamente allontanata dall’abitazione.

Il sospetto della complice e l’avvio delle indagini

La vittima, ancora scossa dall’accaduto, ha riferito ai Carabinieri di aver sentito due voci femminili al citofono, anche se solo una delle due era entrata in casa.

Questo dettaglio ha fatto ipotizzare la presenza di una complice e ha indirizzato le indagini verso la ricerca di due persone coinvolte nella truffa.

Dalla videosorveglianza alla fuga: la ricostruzione degli spostamenti

Ricevuta la denuncia, i Carabinieri della Compagnia di Udine hanno immediatamente analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza, riuscendo a individuare l’autovettura utilizzata dalle due donne.

Seguendo i movimenti del veicolo, gli investigatori hanno ricostruito il percorso delle sospettate fino a Monfalcone. In questa città, le due si sono separate: una ha proseguito a bordo dell’auto, mentre l’altra si è diretta verso la stazione ferroviaria.

L’intervento a Monfalcone e il coordinamento con la Polizia Ferroviaria

La donna rimasta sull’autovettura è stata intercettata dai Carabinieri della Compagnia di Udine nel territorio friulano. Nel frattempo, la complice ha raggiunto la stazione ferroviaria di Monfalcone e si è imbarcata su un treno diretto verso Venezia.

A questo punto, i Carabinieri hanno attivato un rapido coordinamento con la Polizia Ferroviaria di Venezia – Mestre, trasmettendo i fotogrammi e le informazioni utili per l’identificazione della sospettata.

Il fermo a Venezia Mestre e il recupero della refurtiva

Gli operatori della Polizia Ferroviaria hanno predisposto un servizio mirato sui convogli provenienti dal Friuli. Grazie a questa attività, la donna è stata individuata nella stazione di Venezia Mestre, mentre si apprestava a proseguire il viaggio in direzione Napoli.

Accompagnata negli uffici della Polizia Ferroviaria, è stata sottoposta a perquisizione: i beni sottratti, ovvero gioielli e denaro, sono stati trovati nascosti all’interno di un calzino occultato nei pantaloni.

La restituzione dei beni e la denuncia delle responsabili

Quanto rinvenuto è stato immediatamente sequestrato e, dopo ulteriori accertamenti svolti in raccordo con i Carabinieri di Udine, ricondotto alla truffa commessa ai danni dell’anziana. I monili recuperati, dal valore non solo economico ma anche affettivo, sono stati riconsegnati alla vittima.

Il tempestivo scambio di informazioni e il coordinamento operativo tra l’Arma dei Carabinieri e la Polizia Ferroviaria hanno permesso, in poche ore, di individuare le due donne coinvolte, denunciarle e recuperare quanto sottratto.

IPA