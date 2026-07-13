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È di tre arresti e numerosi monili d’oro recuperati il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Torino, dove sono stati fermati tre uomini accusati di truffa aggravata ai danni di una donna anziana. Gli indagati sono stati bloccati dopo un inseguimento e una perquisizione che ha portato al sequestro della refurtiva e di sostanze stupefacenti.

Operazione della Squadra Mobile: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito delle attività di contrasto ai reati che colpiscono le cosiddette “fasce deboli” della popolazione. Gli agenti della Squadra Mobile di Torino hanno intercettato un’autovettura sospetta, di ritorno da Brescia, con a bordo un cittadino brasiliano di trentanove anni e due giovani italiani di venti e ventidue anni. Il veicolo, che aveva attirato l’attenzione per i continui cambi di corsia nelle vie cittadine, è stato fermato nel parcheggio della stazione ferroviaria “Rebaudengo – Fossata”.

Il tentativo di fuga e la colluttazione

Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno scoperto un borsello pieno di monili d’oro nascosto sotto il sedile anteriore. In quel momento, il cittadino brasiliano ha tentato la fuga aprendo improvvisamente la portiera. Ne è seguita una colluttazione, durante la quale l’uomo ha colpito e aggredito i poliziotti, facendoli cadere a terra. Nonostante la resistenza, gli operatori sono riusciti a bloccarlo e lo hanno denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.

La truffa ai danni dell’anziana di Brescia

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i tre uomini avrebbero messo in atto una truffa aggravata ai danni di un’anziana residente a Brescia. La vittima era stata contattata telefonicamente da uno dei malviventi, che si era finto appartenente alle Forze dell’Ordine. Alla donna era stato riferito che il marito, deceduto da anni, sarebbe stato coinvolto in una rapina ai danni di una gioielleria e che, per questo motivo, era necessario verificare la provenienza di alcuni oggetti preziosi in suo possesso. Uno dei tre, qualificandosi come “Maresciallo dei Carabinieri”, si è presentato presso l’abitazione della donna per ritirare il borsello con tutti i monili d’oro, per poi allontanarsi insieme ai complici verso il capoluogo piemontese.

Le perquisizioni domiciliari e il sequestro di droga

Le indagini sono proseguite con le perquisizioni presso le abitazioni dei tre arrestati. Presso l’indirizzo del ventenne sono stati trovati altri monili d’oro, mentre nel domicilio del ventiduenne sono state sequestrate diverse schede SIM e circa 100 grammi di hashish. Per questo motivo, il giovane è stato denunciato anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In occasione di questa operazione, la Polizia di Stato ha rinnovato l’appello alla massima prudenza, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione, invitando a prestare attenzione a telefonate sospette e a non consegnare mai oggetti di valore a sconosciuti che si presentano come appartenenti alle Forze dell’Ordine.

Il bilancio dell’operazione e i rischi per le fasce deboli

L’operazione della Squadra Mobile di Torino si inserisce nel quadro delle attività di prevenzione e repressione dei reati contro le fasce deboli, fenomeno purtroppo in crescita negli ultimi anni. La tempestività dell’intervento ha permesso di recuperare la refurtiva e di assicurare alla giustizia i presunti responsabili, lanciando al contempo un messaggio di attenzione e solidarietà verso le vittime più vulnerabili.

IPA