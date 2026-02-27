Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo denunciato e due anni di foglio di via, questo il bilancio di un’operazione della Squadra Mobile di Vicenza, che ha sventato un tentativo di truffa aggravata ai danni di una persona in condizione di minorata difesa. L’intervento è stato predisposto dal Questore e ha portato all’identificazione e alla denuncia di un 22enne, già segnalato anche per uso di sostanze stupefacenti.

Truffa a Vicenza

L’operazione si è svolta nella giornata di ieri, 26 febbraio 2026, quando gli operatori della Squadra Mobile della Sezione Reati contro il patrimonio e contro la pubblica amministrazione hanno condotto servizi mirati di prevenzione dei reati contro il patrimonio, con particolare attenzione alle vittime considerate più vulnerabili.

L’episodio ha avuto inizio con una segnalazione giunta alla sala operativa della Questura di Vicenza. Una persona aveva ricevuto una telefonata da un individuo che si era spacciato per appartenente all’Arma dei Carabinieri.

Durante la conversazione il falso carabiniere aveva invitato la vittima a preparare dei monili in oro, sostenendo che un altro presunto militare sarebbe passato a casa sua per confrontarli con quelli sottratti durante una rapina avvenuta nel centro città. Secondo il racconto i responsabili della rapina si sarebbero allontanati con un veicolo intestato proprio alla vittima.

L’intervento della Polizia e l’appostamento

Alla luce della segnalazione la Polizia ha organizzato un servizio di appostamento nei pressi dell’abitazione della persona che aveva richiesto aiuto.

L’obiettivo era individuare eventuali soggetti che avrebbero potuto introdursi nell’appartamento sfruttando il raggiro del cosiddetto “finto Carabiniere”. Durante l’attività di osservazione gli agenti hanno notato un’autovettura in sosta con una persona a bordo. Il veicolo è risultato essere stato noleggiato, una modalità spesso utilizzata da chi si dedica a truffe ai danni, in particolare, di persone anziane o fragili.

Le indagini e la denuncia

I successivi accertamenti investigativi hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del sospettato, un uomo di 22 anni.

Per questo motivo il giovane è stato denunciato in stato di libertà per il tentativo di truffa aggravata. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio, con particolare attenzione ai raggiri che colpiscono le persone più vulnerabili.

Le misure di prevenzione adottate

Oltre alla denuncia, il Questore di Vicenza ha disposto nei confronti del 22enne la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio dal capoluogo per la durata di due anni.

Tale provvedimento mira a impedire che il soggetto possa reiterare condotte simili nel territorio di Vicenza. Nel corso degli accertamenti il giovane è stato anche segnalato alla Prefettura di residenza per l’uso di sostanza stupefacente del tipo hashish.

In conseguenza di ciò è stata applicata la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida, dato che il soggetto aveva la disponibilità di un veicolo.

