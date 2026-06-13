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Un 34enne originario della Campania è stato fermato per truffa ai danni di una donna anziana: l’uomo è stato bloccato dalla Squadra Mobile dopo essere stato sorpreso con monili in oro e denaro, sottratti con l’inganno in una casa alla periferia di Vicenza. L’operazione è stata condotta nell’ambito di un servizio mirato alla tutela delle persone più vulnerabili.

L’operazione a Vicenza

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nelle prime ore della mattinata di ieri, 12 giugno 2026, la Squadra Mobile della Questura di Vicenza ha predisposto un servizio specifico per contrastare i reati predatori.

L’attenzione degli agenti si è concentrata in particolare sulla protezione delle persone anziane e di coloro che si trovano in condizioni di minorata difesa, spesso bersaglio di malviventi senza scrupoli.

L’avvistamento sospetto nei pressi della stazione

Intorno alle ore 9, un equipaggio della Squadra Mobile, posizionato nei pressi della stazione ferroviaria di Vicenza, ha notato un uomo dall’atteggiamento disorientato e dall’abbigliamento insolito.

Il comportamento dell’individuo, che sembrava spaesato e particolarmente attento a ciò che lo circondava, ha insospettito gli agenti, i quali hanno deciso di seguirlo per verificarne le intenzioni.

Il pedinamento e la svolta nelle indagini

Durante il pedinamento, l’uomo è apparso costantemente impegnato con il telefono cellulare, cambiando spesso direzione come se stesse ricevendo istruzioni da un complice a distanza.

Verso le 13, il sospettato è salito su un taxi, seguito dagli agenti fino alla periferia della città, al confine con il Comune di Monticello Conte Otto. Qui, l’uomo è sceso dal veicolo e si è diretto verso un’abitazione monofamiliare.

L’ingresso nell’abitazione e l’intervento degli agenti

Gli agenti hanno osservato il sospettato mentre suonava il campanello di una casa e vi entrava. Dopo circa 10 minuti, l’uomo è uscito in tutta fretta dall’edificio. In quel momento, la Squadra Mobile è intervenuta, bloccandolo per un controllo.

L’individuo, identificato come un 34enne originario della Campania, è stato trovato in possesso di un sacchetto contenente numerosi monili in oro e una somma di denaro.

La dinamica della truffa: il ruolo del finto maresciallo

Le indagini successive hanno permesso di ricostruire la dinamica della truffa. Poco prima dell’intervento della polizia, la figlia dell’anziana proprietaria di casa aveva ricevuto una telefonata da un uomo che si spacciava per “Maresciallo dei Carabinieri”. Il truffatore le aveva comunicato la necessità di recarsi urgentemente presso il comando per firmare documenti relativi al fermo di un’autovettura con targhe clonate, identiche a quelle della madre.

Ingannata dalla falsa identità del chiamante, la donna si era allontanata in bicicletta, lasciando la madre anziana sola in casa. Questo ha permesso al complice – il 34enne fermato – di presentarsi alla porta dell’abitazione e farsi consegnare i preziosi.

L’intervento tempestivo e il recupero della refurtiva

L’azione rapida della Squadra Mobile ha impedito che la truffa venisse portata a termine in modo definitivo.

Tutta la refurtiva è stata recuperata e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, già restituita alla legittima proprietaria.

IPA