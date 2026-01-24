Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 35enne è stato fermato in flagranza per una truffa ai danni di persone anziane. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine e proveniente da fuori regione, è stato arrestato ieri ad Ancona dopo essere stato sorpreso con il bottino grazie all’intervento tempestivo della Polizia di Stato, allertata dalle vittime.

Truffa ai danni di anziani ad Ancona

L’episodio si è verificato intorno alle 12 di venerdì 23 gennaio. Gli agenti della Squadra Mobile dorica sono intervenuti in seguito a una segnalazione arrivata tramite il numero unico di emergenza 112 NUE.

L’uomo arrestato, un trentacinquenne italiano con precedenti per furti, estorsioni, rapine e reati in materia di stupefacenti, aveva raggiunto Ancona con l’intento di mettere a segno una serie di truffe ai danni di persone anziane.

La tecnica utilizzata ricalcava uno schema ormai tristemente noto: la vittima veniva contattata telefonicamente da un sedicente Carabiniere che la informava di un presunto coinvolgimento del figlio in una rapina con sparatoria avvenuta poco prima in una gioielleria del centro.

L’intervento delle forze dell’ordine

Durante la telefonata il falso militare convinceva la vittima che personale delle Forze dell’Ordine sarebbe presto arrivato a casa per verificare se oro e preziosi in suo possesso potessero essere parte della refurtiva.

Tuttavia la vittima, aiutata dal coniuge, è riuscita a chiamare il 112 NUE utilizzando un telefono cellulare, mettendo così in allerta la Polizia di Stato.

L’arresto in flagranza

Gli agenti della Squadra Mobile sono giunti in pochi minuti all’indirizzo indicato, sorprendendo il truffatore mentre usciva dal portone con una borsa contenente il bottino.

L’uomo è stato arrestato in flagranza, in applicazione delle nuove disposizioni introdotte dal decreto sicurezza del giugno 2025 che prevedono l’arresto obbligatorio e un inasprimento delle pene per questo tipo di reati.

La refurtiva e le conseguenze

La refurtiva, composta da anelli in oro, collane e diamanti per un valore di circa 30 mila euro, è stata prontamente restituita alla vittima, che ha ringraziato commossa il personale della Polizia di Stato.

Dopo le formalità di rito presso gli uffici della Squadra Mobile il trentacinquenne è stato condotto in stato di arresto presso il carcere di Montacuto, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Ancona. L’uomo resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che procederà all’interrogatorio nei prossimi giorni.

