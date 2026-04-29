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Un arresto e di beni per 50 mila euro e 8 mila euro recuperati, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato di Arezzo nella giornata di ieri. Un uomo di 40 anni, originario della provincia di Napoli, è stato fermato e tratto in arresto con l’accusa di truffa aggravata ai danni di una donna anziana. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo avrebbe raggirato la vittima spacciandosi per un appuntato dei carabinieri, riuscendo così a farsi consegnare monili in oro e denaro contante.

Anziana truffata ad Arezzo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella tarda mattinata di ieri, quando una pattuglia della Squadra Mobile, impegnata in attività di prevenzione e repressione dei reati predatori, ha notato un’autovettura sospetta nel parcheggio di un supermercato di Arezzo. Gli agenti, insospettiti dall’atteggiamento del conducente, hanno deciso di avviare un servizio di osservazione e pedinamento.

L’auto, dopo alcuni minuti di sosta, si è diretta verso la zona di via Romana, dove si è fermata nei pressi di uno stabile. Qui, il conducente è sceso dal veicolo ed è entrato nell’edificio, per poi uscirne poco dopo con un fagotto tra le mani. Gli operatori, ipotizzando che potesse trattarsi del provento di una truffa, hanno seguito l’uomo, allertando la Centrale Operativa che ha diramato la nota di ricerca alle Volanti presenti sul territorio.

Poco dopo, le pattuglie della Squadra Mobile e delle Volanti hanno intercettato e fermato il veicolo all’altezza del casello autostradale di Arezzo. Alla guida si trovava un 40enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici di truffa. La perquisizione personale e del veicolo ha permesso di rinvenire, nascosto sotto il sedile lato passeggero, il fagotto visto poco prima dagli agenti. All’interno sono stati trovati numerosi monili in oro, per un peso complessivo di circa mezzo kilogrammo e un valore stimato di 50 mila euro, oltre a svariate buste contenenti denaro contante per un totale di circa 8 mila euro, ritenuti provento di reato.

L’indagine e la ricostruzione dei fatti

L’uomo è stato immediatamente accompagnato presso gli Uffici della Questura per gli accertamenti di rito. Sentito il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica, sono stati disposti ulteriori approfondimenti investigativi. Gli agenti della Squadra Mobile, insieme al personale in divisa del Reparto Volanti, si sono recati in via Romana, presso lo stabile dove era stato visto entrare il sospettato.

Qui, l’attenzione degli operatori è stata attirata da una donna di 85 anni, che ha raccontato di aver ricevuto poco prima la visita di un uomo che si era qualificato come appuntato dei carabinieri. La donna ha riferito di aver consegnato all’uomo monili in oro e denaro contante, convinta di dover aiutare il figlio, che le era stato detto essere trattenuto in caserma per accertamenti in merito a una presunta rapina.

Il modus operandi della truffa

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che la vittima, poche ore prima, aveva ricevuto una telefonata da un sedicente maresciallo dell’Arma dei Carabinieri. L’interlocutore le aveva chiesto se il figlio fosse proprietario di un’autovettura e, ottenuta risposta affermativa, le aveva comunicato che il veicolo era stato rintracciato nei pressi di un’abitazione dove era stata commessa una rapina. Il figlio, secondo il racconto del falso maresciallo, era stato convocato in caserma perché sospettato del reato.

Per “scagionare” il figlio, i sedicenti carabinieri hanno chiesto alla donna di preparare tutti i monili in oro e il denaro contante presenti in casa, spiegando che un appuntato sarebbe passato a ritirarli per verificare che non fossero provento della rapina. La donna, in stato di agitazione e preoccupazione per la sorte del figlio, ha seguito le istruzioni ricevute, consegnando tutto all’uomo che si è presentato poco dopo alla sua porta, qualificandosi come appuntato dei carabinieri.

Il riconoscimento e la restituzione dei beni

Sentito nuovamente il Pubblico Ministero, è stata acquisita la denuncia della vittima che è stata sottoposta a individuazione fotografica. La donna ha riconosciuto senza esitazione nell’uomo arrestato dalla Squadra Mobile la persona che aveva materialmente prelevato i monili in oro e il denaro dalla sua abitazione, spacciandosi per appartenente alle forze dell’ordine.

Tra i gioielli sottratti figuravano anche oggetti di particolare valore affettivo, come la fede del defunto marito, oltre al denaro che la donna aveva messo da parte per alcune spese future. Tutti i beni recuperati sono stati restituiti alla legittima proprietaria dagli operatori di polizia intervenuti.

L’arresto e le conseguenze

L’autore della truffa aggravata, commessa in danno di persona anziana, è stato tratto in arresto e, su disposizione del Magistrato di turno, trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.

Il caso di Arezzo si inserisce in un quadro più ampio di truffe ai danni di persone anziane, spesso messe in atto con modalità simili: telefonate da parte di finti appartenenti alle forze dell’ordine, richieste di denaro o beni per “aiutare” un familiare in difficoltà e visite a domicilio per il ritiro degli oggetti di valore. Le forze dell’ordine raccomandano la massima attenzione e invitano a segnalare tempestivamente qualsiasi episodio sospetto.

IPA