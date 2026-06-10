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Furto aggravato in abitazione e tentata truffa ai danni di una donna anziana: queste le accuse a carico di un giovane cittadino italiano arrestato dalla Polizia di Stato nel quartiere Borgo Panigale, a Bologna. L’episodio si è verificato nella mattinata del 9 giugno 2026, quando un orologio di lusso è stato sottratto con l’inganno. L’intervento tempestivo di alcuni residenti e delle forze dell’ordine ha permesso di bloccare il responsabile e recuperare la refurtiva.

La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato intorno alle 11.20 del 9 giugno 2026 nel quartiere Borgo Panigale di Bologna.

Un cittadino ha notato un giovane sospetto che si allontanava frettolosamente dopo aver sottratto un orologio di valore a un’anziana residente. Senza esitare, l’uomo si è messo all’inseguimento del presunto ladro, allertando contestualmente le forze dell’ordine.

L’intervento dei residenti e delle Volanti

Le Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono giunte rapidamente in via Antonio Cavalieri Ducati, dove il cittadino segnalante, con il supporto di due ragazzi residenti, stava tentando di bloccare la fuga del sospetto.

Gli agenti hanno quindi fermato e messo in sicurezza il giovane, un cittadino italiano nato nel 2007, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati in materia di stupefacenti.

Il modus operandi: il raggiro dei “finti Carabinieri”

Le indagini hanno permesso di ricostruire la dinamica del furto. La vittima era stata contattata telefonicamente da un uomo che si era spacciato per Carabiniere, con la scusa di dover verificare un presunto furto subito dalla donna.

Convinta dal falso militare, l’anziana aveva raccolto gioielli e oggetti preziosi, preparandoli per un controllo. Poco dopo, un complice si era presentato alla porta, qualificandosi come collega del primo interlocutore, e aveva tentato di entrare in casa per portare a termine il raggiro.

L’intervento dei vicini e la fuga del ladro

Una vicina di casa, insospettita dalla situazione, ha cercato di impedire l’ingresso dell’uomo, contribuendo a sventare il piano dei “finti Carabinieri”.

Nonostante ciò, il giovane è riuscito a impossessarsi di un orologio di lusso e a darsi alla fuga a piedi. Le richieste di aiuto della vittima sono state udite da un altro vicino, che ha immediatamente chiamato il 112 e si è lanciato all’inseguimento del fuggitivo, senza mai perderlo di vista.

Recupero della refurtiva e arresto

Durante la fuga, il malvivente si è disfatto dell’orologio rubato, lanciandolo lungo la carreggiata. Il cittadino inseguitore ha recuperato l’oggetto e lo ha consegnato agli agenti intervenuti.

Nel corso della perquisizione personale, la Polizia ha sequestrato anche un telefono cellulare, ritenuto utile per le indagini in corso.

Riconoscimento e restituzione dei beni

La vittima ha riconosciuto senza esitazione il giovane come autore del furto. L’orologio sottratto è stato quindi restituito alla legittima proprietaria, che ha potuto riavere il prezioso oggetto grazie alla prontezza dei vicini e all’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine.

L’arresto e le raccomandazioni della Polizia

Il ragazzo, cittadino italiano, è stato arrestato per furto aggravato in abitazione. La Polizia di Stato ha sottolineato che si sta procedendo nei confronti di una persona sottoposta a indagine, ricordando la presunzione di innocenza per l’indagato.

Appello alla prudenza per gli anziani

La Polizia di Stato ha colto l’occasione per rinnovare l’invito, rivolto soprattutto alle persone anziane, a diffidare di chiunque si presenti telefonicamente o di persona qualificandosi come appartenente alle forze dell’ordine o ad altri enti pubblici e chieda denaro, gioielli o beni di valore. In caso di dubbi, è sempre consigliabile contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112.

L’episodio, avvenuto nel quartiere Borgo Panigale, si è concluso con il recupero della refurtiva e l’arresto del responsabile, grazie alla collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. L’attenzione e la solidarietà tra vicini si sono rivelate fondamentali per sventare il furto e restituire serenità alla comunità di Bologna.

IPA