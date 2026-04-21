Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato per truffa ai danni di un’anziana donna, dopo averla ingannata fingendosi carabiniere per ottenere gioielli. I fatti si sono svolti a Cardeto. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Stazione locale con il supporto dei colleghi di Aversa, su ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, a seguito di un’indagine avviata dopo i fatti accaduti nel luglio 2024.

Un arresto a Cardetoi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’indagine ha avuto origine da una denuncia presentata da un’anziana residente a Cardeto (Reggio Calabria).

Nel luglio 2024 la donna era stata contattata telefonicamente da un individuo che si era spacciato per appartenente all’Arma dei Carabinieri. L’uomo, con tono urgente, aveva riferito che la figlia della vittima si trovava in stato di fermo per aver causato un grave incidente stradale, inducendo così la donna a credere che fosse necessario un intervento immediato.

Il modus operandi del finto carabiniere

Durante la telefonata il malvivente aveva richiesto alla donna il pagamento di una somma di denaro o, in alternativa, la consegna di oggetti preziosi, come presunto corrispettivo per “risolvere” la situazione della figlia.

Sopraffatta dall’ansia e dalla paura per le sorti della figlia, la vittima aveva raccolto i monili in oro custoditi in casa e si era recata all’appuntamento concordato con l’interlocutore.

L’incontro e la fuga dei truffatori

All’appuntamento, la donna aveva trovato due uomini a bordo di un’autovettura che ricordava quelle in dotazione alle forze dell’ordine.

I due avevano ritirato i gioielli consegnati dalla vittima e si erano poi dati rapidamente alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

L’attività investigativa e l’individuazione del responsabile

La denuncia della donna ha permesso ai Carabinieri di Cardeto di avviare un’attività investigativa approfondita. Gli inquirenti, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, sono riusciti a risalire all’autovettura utilizzata per commettere la truffa scoprendo che era stata noleggiata appositamente per l’occasione.

Attraverso ulteriori accertamenti è stato possibile identificare il presunto responsabile, che è stato successivamente rintracciato nella zona del Casertano, precisamente ad Aversa.

L’esecuzione dell’arresto e le misure cautelari

L’uomo, ritenuto gravemente indiziato del reato di truffa, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria su richiesta della locale Procura.

L’esecuzione del provvedimento è avvenuta grazie alla collaborazione tra i Carabinieri di Cardeto e quelli di Aversa, che hanno localizzato e arrestato il sospettato nella località campana.

La tutela delle persone vulnerabili e il principio di non colpevolezza

Le forze dell’ordine hanno sottolineato come il risultato ottenuto confermi la costante attenzione rivolta alla protezione delle persone più vulnerabili, in particolare gli anziani, spesso bersaglio di truffe e raggiri.

Si precisa che il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che, per l’indagato, vale il principio di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.

IPA