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Un uomo è stato arrestato in flagranza di reato per truffa aggravata ai danni di persone anziane a Sassari, dopo una serie di segnalazioni che hanno permesso alla Polizia di Stato di intervenire tempestivamente. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile, è stata resa possibile grazie alla collaborazione dei cittadini e all’efficace coordinamento tra la Sala Operativa della Questura e gli investigatori. Il presunto autore, colto sul fatto, avrebbe utilizzato il metodo del “falso appartenente alle Forze dell’Ordine” per ingannare le vittime e appropriarsi di denaro e gioielli.

Le indagini e le segnalazioni: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nel pomeriggio del 27 luglio 2026, quando la linea di emergenza 112 NUE ha ricevuto diverse segnalazioni relative a tentativi di truffa ai danni di persone anziane. Gli autori, secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Squadra Mobile di Sassari, contattavano telefonicamente le vittime fingendosi appartenenti alle Forze dell’Ordine e raccontando di inesistenti vicende giudiziarie o investigative che avrebbero coinvolto i loro familiari.

Con questo stratagemma, i truffatori riuscivano a convincere le persone offese a consegnare denaro contante e gioielli, sostenendo che tali beni dovessero essere ritirati per presunti accertamenti o per il pagamento di inesistenti spese legate a procedimenti penali. La prima segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura riguardava un tentativo di truffa ai danni di un’anziana ultracentenaria residente in via Caprera. L’intervento immediato degli investigatori, che hanno predisposto un servizio di osservazione, ha impedito la consumazione del reato.

Il modus operandi dei truffatori

Poco dopo, la Sala Operativa della Questura ha segnalato una truffa appena consumata in via Monsignor Marongiu, sempre ai danni di un’anziana donna. Un episodio analogo è stato denunciato anche in via Maddalena, confermando che il gruppo criminale aveva preso di mira persone anziane, sfruttando la loro vulnerabilità e la fiducia nelle istituzioni.

Determinante per il successo dell’operazione è stata un’ulteriore segnalazione relativa a un tentativo di truffa in via Duca degli Abruzzi. In questo caso, il figlio della vittima, intuendo che la madre stava parlando telefonicamente con dei truffatori, ha prontamente contattato la Sala Operativa della Questura. Gli operatori, riconoscendo immediatamente la natura del tentativo di truffa, hanno mantenuto un costante contatto con il figlio della possibile vittima e attivato tempestivamente gli investigatori della Squadra Mobile.

L’arresto in flagranza e le prove raccolte

Il personale intervenuto ha organizzato un servizio di osservazione presso l’abitazione della vittima, lasciando che la donna mantenesse il contatto telefonico con gli interlocutori, che nel frattempo la invitavano a predisporre i gioielli da consegnare. Dopo pochi minuti, un giovane ha raggiunto il palazzo e si è diretto verso l’appartamento indicato dai complici. Insospettitosi, l’uomo ha interrotto l’azione e si è allontanato dall’edificio, ma è stato seguito dagli operatori della Squadra Mobile e fermato poco distante.

Al momento del controllo, il soggetto stava consultando una conversazione sull’applicazione WhatsApp, attraverso la quale riceveva in tempo reale istruzioni operative. Dai primi accertamenti eseguiti sul posto sono emerse indicazioni estremamente dettagliate sull’obiettivo da colpire, sull’ubicazione dell’appartamento, sull’identità della vittima, sul nome del familiare che i complici stavano cercando di allontanare dall’abitazione e persino sulla falsa identità che il soggetto avrebbe dovuto utilizzare al momento della consegna dei preziosi.

Durante le operazioni, gli investigatori hanno constatato che i messaggi presenti nella conversazione venivano progressivamente cancellati da remoto, probabilmente nel tentativo di eliminare le prove dell’attività criminosa. Sul dispositivo è stata inoltre trovata una ricerca effettuata tramite Google Maps relativa all’indirizzo dell’abitazione della vittima.

Le testimonianze delle vittime e il riconoscimento

Successivamente, presso gli uffici della Questura, le altre persone offese sono state ascoltate e hanno formalizzato querela. Una delle vittime della truffa consumata nella stessa mattinata ha riconosciuto senza esitazioni, mediante individuazione fotografica, l’uomo fermato come la persona che si era presentata presso la propria abitazione per ritirare denaro e gioielli.

L’attività investigativa della Squadra Mobile ha permesso di interrompere l’azione delittuosa, evitare la consumazione di ulteriori truffe e raccogliere significativi elementi indiziari, che hanno portato all’arresto in flagranza del presunto autore.

Le indagini proseguono: caccia ai complici

Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati all’individuazione dei complici e alla verifica di eventuali collegamenti con altri analoghi episodi verificatisi nel territorio provinciale. L’operazione della Polizia di Stato rappresenta un importante risultato nella lotta alle truffe ai danni di persone anziane, fenomeno purtroppo in crescita anche a Sassari.

IPA