Finta emergenza familiare e truffa aggravata ai danni di un’anziana: questo il risultato di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato che ha portato all’arresto di un cittadino italiano, ritenuto responsabile di aver raggirato una donna di 80 anni a Modena il 2 dicembre 2025. L’uomo è stato individuato e fermato dopo un’indagine che ha coinvolto diverse città e reparti delle forze dell’ordine.

La tentata truffa a un’anziana di Modena

Tutto ha avuto inizio quando la vittima, una donna di 80 anni residente a Modena, è stata contattata telefonicamente da un individuo che si è spacciato per carabiniere. Successivamente la stessa è stata richiamata da un altro soggetto che si è presentato come avvocato.

I due complici hanno raccontato alla donna che la figlia aveva investito una bambina con l’auto e che, per evitare conseguenze giudiziarie, era necessario versare una somma di 3500 euro per presunte spese processuali.

Il raggiro e la consegna della refurtiva

Pochi minuti dopo le telefonate un uomo si è presentato all’abitazione dell’anziana, riuscendo a convincerla della veridicità della storia e a farsi consegnare 3200 euro in contanti, oltre a gioielli di ingente valore tra cui orologi Rolex, collane di brillanti e anelli per un valore complessivo stimato tra 50 e 60 mila euro.

La truffa è stata così portata a termine con la consegna della refurtiva direttamente nelle mani dell’indagato.

Le indagini e la fuga dell’indagato

La Squadra Mobile di Modena ha immediatamente avviato le indagini analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Gli agenti sono riusciti a identificare un giovane corrispondente alle descrizioni fornite dalla vittima che, subito dopo il fatto, si era diretto verso la stazione ferroviaria di Modena.

Il fermo a Roma

Grazie alla collaborazione con il personale della Polfer di Modena sono state visionate le immagini delle telecamere interne allo scalo ferroviario, che hanno permesso di seguire gli spostamenti del sospettato.

Il giovane è stato visto salire prima su un treno regionale diretto a Bologna e poi su un treno ad alta velocità in direzione Napoli. Le informazioni raccolte hanno consentito di allertare tempestivamente il Compartimento di Polizia ferroviaria di Roma, che ha individuato e bloccato l’indagato presso la Stazione Roma Termini.

Il sequestro della refurtiva e la denuncia

L’uomo, una volta accompagnato negli uffici di polizia, è stato identificato e perquisito. Gli agenti hanno recuperato l’intera refurtiva provento della truffa, che è stata sottoposta a sequestro.

Tuttavia, non essendo più in stato di flagranza di reato, non è stato possibile procedere all’arresto immediato dell’indagato che è stato quindi denunciato a piede libero.

L’ordinanza di custodia cautelare e l’arresto

Sulla base dei gravi indizi raccolti dalla polizia giudiziaria, la Procura della Repubblica di Modena ha richiesto al GIP l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere dopo l’interrogatorio di garanzia previsto dalla normativa vigente.

Al termine dell’interrogatorio, il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagato.

L’esecuzione dell’arresto e la detenzione

L’ordinanza è stata eseguita dalla Squadra Mobile di Modena in collaborazione con la Squadra Mobile di Napoli, che ha rintracciato l’indagato presso il suo domicilio.

L’uomo è stato quindi associato alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (CE), dove si trova attualmente detenuto.

