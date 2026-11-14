Truffa del finto carabiniere finita nel sangue a Milano, 92enne muore dopo l'aggressione: due fermati

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due cittadini egiziani sono stati fermati per rapina aggravata e omicidio di un anziano. Il provvedimento, disposto dalla Procura, è stato eseguito dalla Polizia di Stato venerdì 13 novembre, a seguito delle indagini sulla morte di un 92enne aggredito in casa durante una tentata truffa.

Milano: le indagini sulla morte dell’anziano

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta della Squadra Mobile della Questura di Milano è partita dall’episodio avvenuto il 27 ottobre in un’abitazione della zona di Porta Romana. L’uomo, che si trovava solo in casa, è stato trovato a terra in gravi condizioni e trasportato all’Ospedale Policlinico di Milano, dove è morto il giorno successivo.

Gli accertamenti hanno escluso che il decesso fosse dovuto a una caduta causata da un malore. L’esame autoptico ha rilevato fratture craniche incompatibili con l’ipotesi iniziale, riconducendo la morte a un trauma provocato dall’esterno. Gli investigatori hanno raccolto elementi attraverso attività tecniche, analisi delle immagini di videosorveglianza, verifica dei dati telefonici e altri riscontri.

Il tentativo di truffa

La ricostruzione degli inquirenti indica che i due avrebbero agito con la tecnica del “finto carabiniere”. Durante il tentativo di truffa, uno avrebbe fatto da palo mentre l’altro si sarebbe introdotto nell’abitazione, aggredendo l’anziano e portando via gioielli e altri oggetti di valore.

In seguito, i due sarebbero stati coinvolti in un furto in appartamento ai danni di un’altra persona anziana a Varese. Erano stati arrestati, ma sono stati liberati al termine dell’udienza di convalida.