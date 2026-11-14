Truffa del finto carabiniere finita nel sangue a Milano, 92enne muore dopo l'aggressione: due fermati
Due cittadini egiziani fermati per la morte di un anziano aggredito in casa durante un tentativo di truffa con la tecnica del finto carabiniere.
Due cittadini egiziani sono stati fermati per rapina aggravata e omicidio di un anziano. Il provvedimento, disposto dalla Procura, è stato eseguito dalla Polizia di Stato venerdì 13 novembre, a seguito delle indagini sulla morte di un 92enne aggredito in casa durante una tentata truffa.
Milano: le indagini sulla morte dell’anziano
Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’inchiesta della Squadra Mobile della Questura di Milano è partita dall’episodio avvenuto il 27 ottobre in un’abitazione della zona di Porta Romana. L’uomo, che si trovava solo in casa, è stato trovato a terra in gravi condizioni e trasportato all’Ospedale Policlinico di Milano, dove è morto il giorno successivo.
Gli accertamenti hanno escluso che il decesso fosse dovuto a una caduta causata da un malore. L’esame autoptico ha rilevato fratture craniche incompatibili con l’ipotesi iniziale, riconducendo la morte a un trauma provocato dall’esterno. Gli investigatori hanno raccolto elementi attraverso attività tecniche, analisi delle immagini di videosorveglianza, verifica dei dati telefonici e altri riscontri.
Il tentativo di truffa
La ricostruzione degli inquirenti indica che i due avrebbero agito con la tecnica del “finto carabiniere”. Durante il tentativo di truffa, uno avrebbe fatto da palo mentre l’altro si sarebbe introdotto nell’abitazione, aggredendo l’anziano e portando via gioielli e altri oggetti di valore.
In seguito, i due sarebbero stati coinvolti in un furto in appartamento ai danni di un’altra persona anziana a Varese. Erano stati arrestati, ma sono stati liberati al termine dell’udienza di convalida.