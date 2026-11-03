Truffa del finto carabiniere in Val di Fassa, anziana derubata di 32mila euro: arrestata una coppia

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Una coppia di cittadini siciliani è stata arrestata dai Carabinieri di Bolzano per una presunta truffa ai danni di un’anziana residente in Val di Fassa. I due, utilizzando la tecnica del finto carabiniere, avrebbero convinto la donna a consegnare gioielli per circa 30mila euro e 2.150 euro in contanti. Sono stati fermati sull’autostrada A22 mentre lasciavano la provincia, con l’intero bottino.

La truffa del finto carabiniere in Val di Fassa

Come riferisce l’Arma, nel pomeriggio di venerdì i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Bolzano hanno individuato un’automobile ritenuta utilizzata da persone coinvolte in truffe agli anziani.

Gli investigatori hanno seguito la vettura per diverse ore, documentando numerosi tentativi di truffa e ricostruendo un raggiro ai danni di una donna anziana residente in Val di Fassa.

Secondo gli accertamenti, i due sospettati avrebbero utilizzato la tecnica del falso appartenente all’Arma, convincendo la vittima a consegnare monili e orologi d’oro per un valore stimato di 30mila euro, oltre a 2.150 euro in contanti.

Il pedinamento sull’A22 e il recupero dei gioielli

Dopo aver monitorato gli spostamenti dell’automobile, i Carabinieri sono intervenuti quando i due stavano lasciando la provincia percorrendo l’autostrada A22.

La coppia è stata arrestata in flagranza per l’ipotesi di truffa aggravata e i militari hanno recuperato l’intero bottino, per un valore complessivo stimato di 32.150 euro.

L’anziana è così rientrata in possesso dei gioielli di famiglia, ai quali era legata anche per il loro valore affettivo.

IPA