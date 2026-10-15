Truffa del finto carabiniere sventata a Sondrio da un'anziana, chiama il 112 e fa arrestare due uomini
Due uomini, arrivati a casa di un’anziana per ritirare l’oro fingendosi carabinieri, sono stati arrestati dopo la chiamata al 112.
I finti carabinieri colpiscono anche a Sondrio: due uomini si sono presentati in casa di un’anziana spacciandosi per appartenenti all’Arma e le hanno chiesto di mostrare il suo oro per un controllo. La vittima, però, ha chiamato il 112 e li ha incastrati.
La prontezza della vittima
L’episodio è avvenuto a Sondrio. La donna aveva ricevuto una telefonata da persone che si erano spacciate per carabinieri: le avevano chiesto di consegnare i gioielli custoditi in casa a un collega in arrivo, sostenendo che fosse necessario verificarne la sospetta provenienza illecita.
Insospettita dalla richiesta, l’anziana ha chiamato il 112 e ha segnalato quanto stava accadendo.
Il fermo sotto casa a Sondrio
Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sondrio e della locale Stazione. I carabinieri – quelli veri – hanno atteso l’arrivo dei due uomini: si tratta di un 57enne pregiudicato, residente in Campania, e un 30enne residente in Liguria.
I sospettati sono arrivati sotto casa della donna a bordo di un’auto risultata a noleggio e sono stati bloccati mentre tentavano di entrare nell’abitazione.
Il tesserino falsificato
Il più giovane aveva con sé un falso tesserino identificativo con una fotografia in uniforme. Il documento, sequestrato dai militari, sarebbe servito a presentarlo come un presunto militare “perito” dell’Arma.
Entrambi sono stati arrestati in flagranza e accompagnati nella casa circondariale di Sondrio, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.