Truffa del finto carabiniere sventata a Sondrio da un'anziana, chiama il 112 e fa arrestare due uomini

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I finti carabinieri colpiscono anche a Sondrio: due uomini si sono presentati in casa di un’anziana spacciandosi per appartenenti all’Arma e le hanno chiesto di mostrare il suo oro per un controllo. La vittima, però, ha chiamato il 112 e li ha incastrati.

La prontezza della vittima

L’episodio è avvenuto a Sondrio. La donna aveva ricevuto una telefonata da persone che si erano spacciate per carabinieri: le avevano chiesto di consegnare i gioielli custoditi in casa a un collega in arrivo, sostenendo che fosse necessario verificarne la sospetta provenienza illecita.

Insospettita dalla richiesta, l’anziana ha chiamato il 112 e ha segnalato quanto stava accadendo.

Il fermo sotto casa a Sondrio

Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sondrio e della locale Stazione. I carabinieri – quelli veri – hanno atteso l’arrivo dei due uomini: si tratta di un 57enne pregiudicato, residente in Campania, e un 30enne residente in Liguria.

I sospettati sono arrivati sotto casa della donna a bordo di un’auto risultata a noleggio e sono stati bloccati mentre tentavano di entrare nell’abitazione.

Il tesserino falsificato

Il più giovane aveva con sé un falso tesserino identificativo con una fotografia in uniforme. Il documento, sequestrato dai militari, sarebbe servito a presentarlo come un presunto militare “perito” dell’Arma.

Entrambi sono stati arrestati in flagranza e accompagnati nella casa circondariale di Sondrio, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

IPA