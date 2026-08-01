Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto con sequestro di telefoni cellulari, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Verona, dove una donna di 37 anni, residente a Milano, è stata fermata per tentata truffa aggravata ai danni di un’anziana. Il raggiro, avvenuto nel pomeriggio di ieri, è stato sventato grazie all’intervento tempestivo degli agenti, allertati dal figlio della vittima.

La ricostruzione dei fatti a Verona

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio intorno alle 13.15, quando l’anziana ha ricevuto una telefonata sul telefono di casa.

Dall’altra parte della cornetta, un uomo si è presentato come maresciallo dei Carabinieri, sostenendo che alcuni malviventi, dopo aver commesso una rapina in gioielleria, erano stati trovati a bordo di un’auto la cui carta di circolazione risultava intestata proprio alla vittima.

La messinscena e il tentativo di raggiro

Per rendere più credibile la storia e impedire alla donna di chiedere aiuto, il falso carabiniere ha mantenuto la conversazione attiva sia sul telefono fisso che sul cellulare della vittima, occupando entrambe le linee.

Con il pretesto di dover confrontare i beni presenti in casa con quelli rubati durante la presunta rapina, l’uomo ha ordinato all’anziana di raccogliere denaro e gioielli e di prepararli per la consegna a una persona incaricata che sarebbe arrivata a breve.

L’arrivo della complice e l’intervento del figlio

Verso le 14.45, mentre la vittima era ancora impegnata al telefono con il truffatore, la 37enne si è presentata al citofono dell’abitazione, qualificandosi come incaricata dei Carabinieri e chiedendo di entrare per ritirare i preziosi.

Dopo aver ottenuto l’apertura del cancello esterno, la donna ha raggiunto l’ingresso del condominio, ma non è riuscita ad accedere al vano scale a causa della mancata apertura di una seconda porta. In quel momento è sopraggiunto il figlio della vittima che, compresa la situazione, ha immediatamente contattato le forze dell’ordine.

L’arresto e le indagini

Gli agenti delle Volanti sono arrivati sul posto in pochi minuti e hanno individuato, nelle vicinanze, una donna che corrispondeva alla descrizione fornita, mentre si allontanava rapidamente in direzione di via Leoncino.

Sottoposta a controllo, la 37enne ha fornito spiegazioni contraddittorie sulla sua presenza a Verona e in quella zona. Gli accertamenti immediati e il riconoscimento fotografico da parte della vittima hanno permesso di raccogliere gravi elementi a carico della donna, identificata come l’incaricata del ritiro di denaro e gioielli.

Le misure cautelari e i sequestri

L’arrestata è stata fermata per tentata truffa aggravata in concorso e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, accompagnata in Questura in attesa del rito direttissimo.

Questa mattina il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti della donna la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Napoli e l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. I telefoni cellulari e le schede telefoniche in suo possesso sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti, finalizzati a identificare eventuali complici.

IPA